Georgina Rodríguez, parceira de CR7, supera críticas por mais uma vez e ‘arranca suspiros’ de internautas na web com fotos

Com destaque em suas joias, taça de vinho em mãos, vestido de grife, jeans, look com renda e salto alto, Georgina Rodríguez surpreendeu parte de seus 50 milhões de seguidores por mais uma vez. A famosa, que tem compartilhado momentos de passeio de barco ao lado da família nas últimas semanas, registrou mais uma parada de suas férias no último domingo (2) e impressionou.

“E por cada gole de ar, eu cantarei obrigada meu Deus”, legendou a modelo de 29 anos de idade, acompanhado de um emoji de estrela.

Por diversas vezes, não sendo diferente em seu último registro, Georgina Rodríguez tem sido criticada pelas roupas em que aparece nas fotos. Diversos fãs de Cristiano Ronaldo a questionaram sobre o porquê de, em suas visões, a modelo não estar “coberta o suficiente”.

No entanto, Georgina Rodríguez segue driblando as críticas e compartilhando seus registros na rede social conforme sua vontade. Em diversos momentos, a famosa surge ao lado do craque, Cristiano Ronaldo, compartilhando afeto com ele e com os filhos.

Apesar das críticas, os elogios em relação à famosa acabam ganhando forma em seu perfil. Diversos de seus seguidores sempre a defendem, rasgam elogios e se impressionam a cada clique da modelo. “Sem palavras! Esta roupa vermelha simplesmente uau!”, escreveu um deles, no último carrossel postado no domingo (2), acompanhado de um emoji de coração.

Cristiano Ronaldo surge ao lado da parceira e compartilham momento de afeto

Empenhada em registrar seu passeio em família, Georgina Rodríguez, parceira do craque Cristiano Ronaldo, de 38 anos de idade, compartilhou mais um carrossel de fotos na última quinta-feira (29) e encantou os fãs na web.

A modelo estampa logo a primeira foto, com uma selfie encarada. Em seguida, é possível se deparar com diversos registros da famosa com Cristiano Ronaldo, além dos filhos se divertindo durante o passeio. Veja o que comentaram: