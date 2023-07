‘Ganhou da Aninha’: Fãs reagem ao ver Priscila Fantin campeã da Dança dos Famosos

Olga de Chocolate com Pimenta: Priscila Fantin vence a Dança dos Famosos de 2023 (Reprodução/Globo)

Priscila Fantin desbancou as finalistas Carla Diaz e Rafa Kalimann e levou a melhor na final da Dança dos Famosos de 2023, que foi exibida neste domingo (03). Ao lado de Rolon Ho, a atriz, que também surgiu como Olga na reprise de Chocolate com Pimenta, nas tardes da TV Globo, empolgou os jurados e levou o troféu para casa.

Ao apresentar duas coreografias, sendo uma de samba e outra de tango, a atriz foi anunciada como a vencedora da atual temporada e animou ainda quem estava em casa. Pelo Twitter, muitos fãs elogiaram a superação de Fantin, que foi para a repescagem e acabou ganhando o prêmio da atração do Domingão com Huck.

AVISA QUE A SERENA TAMBÉM É DANÇARINAAAAAAA! VOCÊ É A MAIORAL, PRISCILA FANTIN!!!!!! 🥰🥺🥳 https://t.co/THc3gxJabQ — jen (@whosjwn) July 3, 2023

Aproveitando o fim da reprise de Chocolate com Pimenta, na última sexta-feira (30), uma fã fez uma brincadeira envolvendo Priscila Fantin e Ana Francisca, protagonista da novela vivida por Mariana Ximenes: “Ala a Olga. Finalmente, alguma coisa ela ganhou da Aninha”, escreveu a anônima.

“Amei, nem acompanhei mas amei que a diva ganhou. Sério, acho que a Priscila Fantin foi minha primeira diva”, escreveu uma pessoa. Um segundo perfil disse que a Olga de Chocolate com Pimenta foi “sensacional”, que mostrou superação na repescagem, onde “‘foi salva pelo gongo” e se tornou a grande ganhadora da competição: “Parabéns, merecidamente”.

Momento Parabéns. Parabéns à atriz Priscila Fantin, lídima campeã da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Huck". pic.twitter.com/sbO3juzafb — Seu Brasílio (@seubrasilio) July 3, 2023

Seguindo o mesmo raciocínio, um outro telespectador da Dança dos Famosos relatou que começou a torcer para Priscila Fantin depois da repescagem: “Confesso que me surpreendeu muito com a evolução, perdi algumas semanas e quando voltei a ver, Priscila já tinha ficado gigante. Não é atoa que chegou na final e mostrou essa performance incrível do tango”.

Porém, há quem não tenha ficado totalmente feliz, mas parabenizou a atriz: “Claro que eu queria que a Carla Diaz ganhasse, mas gostei da Priscila Fantin campeã, pois achei ela muito humilde. Ela meio que já tinha ‘aceitado’ uma derrota para as outras duas. Foi merecido”.

Priscila Fantin deu um show na final da #DançaDosFamosos ao performar tango e samba com o professor Rolon Ho. Antes, a dupla havia passado por duas repescagens e ela enfrentou problemas de saúde no início da competição. Fantin superou Carla Diaz e Rafa Kalimann na fase decisiva. pic.twitter.com/GXjrOO8NsT — Coice Certo (@coicecerto_) July 3, 2023

Depois de ver Priscila Fantin e Carla Diaz na Dança dos Famosos, há também quem faça um pedido especial para TV Globo: “Já queremos Priscila Fantin e Carla Diaz em uma novela”.

Na bancada da final da Dança dos Famosos estavam Paola Oliveira e Vitoria Strada, compondo o júri artístico, depois de vencerem o Super Dança dos Famosos e o Dança dos Famosos de 2022. Já o júri técnico contou com Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

