Esse é o motivo de Zac Efron aparecer totalmente irreconhecível

O aparência de Zac Efron está sendo novamente comentada nas redes sociais. Dessa vez, o ator apareceu musculoso e com um cabelo retrô, mas qual seria o motivo?

Conforme explicado pelo gshow, o ator está gravando o filme ‘The Iron Claw’, em que foi escalado para interpretar Kevin Von Erich, um famoso lutador americano da modalidade de wrestling (luta livre) estilo WWE.

Introducing The Golden Warrior himself. Zac Efron is Kevin Von Erich in #TheIronClaw pic.twitter.com/GliSBCePO5 — A24 (@A24) November 7, 2022

Além do visual para o filme, o ator também teve uma alteração na parte física após, segundo ele, fraturar a mandíbula após uma queda enquanto praticava corria.

Memes comparam o novo visual do ator

Após o vazamento das imagens do set de filmagem, muitas pessoas começaram a comparar o visual do ator com o de personagens televisivos.

“O Zac Efron tá parecendo o Zacarias bombado”, escreveu uma conta no Twitter. “Gente por quanto tempo eu dormi, com assim o Zac Efron lindo e maravilhoso virou uma mistura de He-Man com Zacarias!”, disse outra pessoa.

O Zac Efron tá parecendo o Zacarias bombado pic.twitter.com/QZbdG0NBh4 — Matheus (@odontinho) June 30, 2023

Gente por quanto tempo eu dormi, com assim o Zac Efron lindo e maravilhoso virou uma mistura de

He-Man com Zacarias! pic.twitter.com/E7w1XUv0ar — ∟џђ∩ATiςA (@Poha_Luh_) July 1, 2023

“Zac Efron virou uma cópia do Theo Becker” e “Se rolar um liveaction o zac efron poderia interpretar esse maluco aí” foram outros dois comentários.

Zac Efron virou uma cópia do Theo Becker. 😂 pic.twitter.com/4TKwICHcgt — Paola Debochada (@PaolaDeboche) June 30, 2023

Quem foi Kevin Von Erich?

Kevin Ross Adkisson nasceu em 1957 e foi um lutador profissional de wrestling, começando sua carreira em 1976 e se tornando campeão do WCWA World Heavyweight Championship.

O filme em que conta a história do lutador está sendo dirigido por Sean Durkin de O Refúgio (2011).

Além de Zac Efron, o elenco conta com Jeremy Allen White (O Urso, Shameless), Maura Tierney (The Affair), Holt McCallany (Mindhunter) e Lily James (Pam & Tommy).

