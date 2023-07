Especialista aponta semelhança entre Kate Middleton e a falecida rainha Elizabeth; saiba qual

Não bastava a paixão pela fotografia que Kate Middleton e a falecida rainha Elizabeth compartilhavam, agora, descobrimos que a realeza tinha a mesma habilidade de comunicação não-verbal.

De acordo com o especialista em linguagem corporal Darren Stanton, que observou como elas se desenvolveram ao longo dos anos, tanto a princesa de Gales quanto a falecida rainha compartilhavam o hábito de manter contato visual enquanto interagem com outras pessoas. Falando em nome do Betfair Casino, ele disse: “[A princesa Catherine] tem um ótimo contato visual, o que as pessoas dizem ser como a rainha porque a rainha tinha um contato visual fantástico”.

Como vimos nos últimos compromissos reais de Kate Middleton - incluindo sua visita mais recente ao Young V&A - a realeza sempre faz um esforço consciente para se relacionar com aqueles com quem fala mantendo contato visual, seja um líder estrangeiro ou um aluno do ensino fundamental.

Stanton explicou que a princesa sempre valorizou esse gesto. Ele disse: “O contato visual de Kate geralmente é incrível. O contato visual normal geralmente dura de três a cinco segundos, mas Kate geralmente excede isso. Ela tende a manter contato por cinco a seis segundos antes de desviar o olhar. Ela obviamente sente que o contato visual é muito importante ao falar com as pessoas e chegar ao nível delas”.

Talvez as impressionantes habilidades de contato visual da realeza sejam um reflexo de sua crescente confiança, que Stanton tem observado desde que ela se juntou à família real. “Kate carrega seu próprio campo de força”, disse ele.

“Nos últimos anos, Kate tornou-se muito mais confiante como pessoa individual. Antigamente, ela nunca ficava muito tempo em eventos quando estava sozinha - ela era bem quieta e introvertida. Mas agora, a vemos participando de eventos sozinha. Ela sai do veículo com um guarda-costas e anda com uma postura confiante”, acrescentou o especialista.

