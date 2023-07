Bruna Marquezine e João Guilherme juntos? Atriz abre o jogo e fala sobre suposto affair

Seja um novo seguidor, um olhar ou qualquer outra mínima ação, tudo é “suficiente” para os internautas especularem possíveis novos romances, não é mesmo? E quem não passou despercebido desta vez foi a atriz Bruna Marquezine.

Para quem está curioso, boatos recentes que circularam na web afirmavam que a atriz de Besouro Azul teria um possível affair com João Guilherme, filho do cantor Leonardo, de 21 anos.

As especulações se tornaram ainda mais fortes depois que o ator esteve em uma festa na casa de Marquezine, na última sexta-feira (30). Na ocasião, os famosos chegaram a participar de uma corrida de sacos e até mesmo revezar na brincadeira do touro mecânico.

Bruna fala sobre suposto affair com João Guilherme

Após as imagens repercutirem nas redes, uma internauta escreveu no Twitter: “Eu não sei porque tão criando caso com isso, a boca é dela, e se ela quiser sair beijando 50 bocas é um problema dela, o único problema nisso é uma dessas bocas não ser a minha”. E, como resposta, Bruna disse: “Eu queria é estar com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e tão problematizando. É domingo hoje e eu filmo até 16h, sabe?!”.

Atualmente no Brasil, Bruna vem divulgando sua participação em Besouro Azul, além de trabalhar nas gravações de uma série.

