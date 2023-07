Após fala de André Valadão estimulando ataques, internautas citam que Brasil é o país que mais mata a população LGBT+

Após fala apontada como polêmica de André Valadão durante um culto neste domingo (2), internautas citam números de mortes desta população, em que o Brasil aparece liderando o ranking de país que mais matam pessoas LGBTQIAPN+.

Em culto intitulado ‘Teoria da Conspiração’ transmitido ao vivo, o pastor da Igreja da Lagoinha, de Orlando, na Flórida (Estados Unidos), utilizou acontecimentos que aparecem na Bíblia para, segundo internautas, atacar este tipo de população.

“Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer: Pode parar, reseta! Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, ‘já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso’, agora tá com vocês”.

Assista ao trecho:

André Valadão é um criminoso e precisa ser punido a rigor da lei pelas suas falas carregadas de ódio. pic.twitter.com/m8F7b2Y94E — Jetter (@Jethinhoo13) July 3, 2023

Em fala anterior, o pastor disse: “Hoje você vê nas paradas, homens e mulheres completamente nus, com suas genitais expostas dançando em frente de crianças. Ai você horroriza, mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal”.

LEIA MAIS: “Confusa e estranha”, diz delegado sobre versão de sequestro contada pela mãe de menina, em SP

De acordo com relatório do Grupo Gay da Bahia, 256 LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros+) foram mortos no Brasil em 2022. Deste número, 242 foram homicídios, representando 94,5%, e 14 suicídios (5,4%). O Brasil lidera o ranking de mais assassinatos à este grupo no mundo, com uma morte a cada 34 horas.

André Valadão se defende

Após a repercussão, o pastor André Valadão se defendeu nas redes sociais, e disse que “nunca será sobre matar, segregar, mas será sim sobre resetar, levar de volta a essência, ao princípio”.

Assista ao vídeo:

LEIA MAIS:

⋅ Jogador de futebol brasileiro é achado esquartejado após sumir em festa no Paraguai; entenda

⋅ Este foi o real motivo pelo qual Marcos Mion não levou o filho Romeo para a viagem em família à Israel

⋅ Esse é o motivo de Zac Efron aparecer totalmente irreconhecível