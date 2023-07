Ana Maria Braga faz exibição rara de seu namorado e fala sobre companheirismo no Mais Você

Durante o programa Mais Você desta segunda-feira, 3 de julho, a apresentadora Ana Maria Braga deixou os telespectadores animados por fazer uma rara exibição sobre o seu namorado, Fábio Arruda. Apesar de terem assumido o relacionamento desde janeiro deste ano, a apresentadora costuma falar pouco sobre o namoro.

O assunto surgiu quando Ana Maria estava conversando com a jornalista Karine Alves, que falará sobre futebol enquanto Felipe Andreoli curte suas férias. Ao citar que ninguém da sua família torce para o Palmeiras, Ana se corrigiu, enaltecendo que agora ela tem o seu namorado, Fábio: “Agora, temos eu e o Fábio. Ele é meu companheiro”, que também torce para o time paulistano.

Começar o dia do aniversário no #MaisVoce e ainda ganhar da Ana Maria um bolo personalizado 😍 é especial demais ❤️! Tenho tanto a agradecer 🥹! pic.twitter.com/HEQNIZzTws — Karine Alves (@KarineAlves_tv) July 3, 2023

Além dessa declaração rara, a apresentadora exibiu imagens em que ela e o jornalista dançaram durante a festa julina que acontecdeu em sua fazenda no último final de semana. “Eu e o Fábio nos perdemos no meio daquele monte de gente durante a festa”, comentou Ana Maria.

Além de Fábio, a apresentadora do matinal recebeu amigos, familiares e colegas do programa em sua festa julina e fez questão de falar sobre uma convidada em específico, Patrícia Poeta, colega de emisssora:

“Na nossa festa eu só gosto de receber amigos que eu gosto. Amigos mesmo, de verdade. Não é amigo só de falar oi. Olha quem está aqui, Patrícia Poeta que veio passar o fim de semana, o sábado”, disse a apresentadora do Mais Você, que estava abraçada com Patrícia Poeta, após tantas polêmicas que rondaram o seu nome e de seu colega, Manoel Soares.

O namorado de Ana Maria já trabalhou como editor de imagens também na emissora Globo, mas hoje, ele trabalha cuidando das redes sociais da apresentadora do Mais Você.

Reprodução Ana Maria e Fábio Arruda, durante suas férias na África do Sul Foto: @anamariabragaoficial (Instagram)

Apesar de viverem esse relacionamento longe dos holofotes, todas as vezes que Ana Maria cita Fábio, é com um tom de muito carinho. Quando publicou sobre as férias em família em janeiro deste ano, a apresentadora escreveu: “Algumas fotos dessa viagem deliciosa em família. A África do Sul é um lugar muito especial”.

