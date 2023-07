Muitos atores e atrizes se tornaram famosos pelas atuações impecáveis em filmes que se tornaram sucesso de bilheteria.

Contudo, pouco se fala sobre os figurantes, afinal, essas pessoas fazem rápidas participações nestes longas, com seus personagens sendo descritos muitas vezes sem ter ao menos um nome.

Este não é o caso de Jesse Heiman, que de acordo com a Revista Monet, se tornou o ‘figurante famoso’, aparecendo em diversos sucessos dos anos 2000.

Seu currículo possui mais de 100 produções em 44 anos de vida, atuando nos mesmos filmes que Ryan Reynolds, Tobey Maguire e Jason Bigg, geralmente no papel de estudante de ensino médio, já que aparenta ser bem mais novo.

Além dos filmes, Heiman também figurou em séries televisivas, como ‘The Big Bang Theory’ e ‘Caindo na Real’ e em comerciais, aparecendo durante o Super Bowl com a empresa GoDaddy. Na ação, ele beija Bar Refaeli, top model e ex de Leonardo DiCaprio.

Figurante tentou a vida de ator

Antes de se tornar um figurante renomeado, o rapaz foi para Hollywood nos anos 2000 para tentar uma carreira, contudo não obteve sucesso.

Desempregado, seu colega de quarto indicou que ele se tornasse um figurante profissional.

Seu primeiro papel na carreira foi em ‘American Pie 2 - A Segunda Vez é Ainda Melhor’ de 2001. Seu personagem era Petey, um trombonista.

O figurante famoso: esse homem desconhecido aparece em diversos filmes dos anos 2000. Consegue reconhecê-lo? Imagem: reprodução Revista Monet

No ano seguinte o figurante apareceu em ‘O Dono da Festa’ (2002), comédia que deixou Ryan Reynolds famoso. Neste caso seu personagem não possuía nem ao um mesmo nome.

No mesmo ano, Jesse Heiman apareceu no primeiro Homem-Aranha (2002), que vinha a se tornar uma das franquias de heróis mais bem-sucedidas. Ele aparece na escola, no momento em que Peter Parker está na escola.

Anos depois, o homem também apareceu em ‘Ressaca de Amor’ (2008) e ‘A Rede Social’ (2010).

O figurante famoso: esse homem desconhecido aparece em diversos filmes dos anos 2000. Consegue reconhecê-lo? Imagem: reprodução Revista Monet

Carreira secundária

Além da carreira de figurante, Heiman disse que atua como motorista de aplicativo, o que se tornou uma “boa renda secundária”.

“Às vezes trabalho para Lyft [empresa de transporte no estilo Uber] como um trabalho paralelo e as pessoas dizem: ‘Ei, você não é aquele cara daquele filme?’”, disse. “Não me importo de ser reconhecido. Fico muito agradecido.”

