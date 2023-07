Mulheres de Areia: Atriz que fez Ruth e Raquel na versão original morreu em 2021

Antes da interpretação de Glória Pires, as irmãs gêmeas Ruth e Raquel de Mulheres de Areia foram interpretadas, em 1973, por uma importante atriz, que ao longo da vida esteve em outras novelas, mas morreu recentemente.

Na versão original da trama, as duas personagens foram vividas pela atriz Eva Wilma, que também esteve na reprise de O Rei do Gado como Marieta, esposa de Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira). Mas, em 15 de maio de 2021, a veterana não resistiu e acabou morrendo.

Para quem não lembra, neste ano, quando o mundo já tinha enfrentado doze meses de da pandemia de Covid-19, a atriz, que viveu as primeiras gêmeas de Mulheres de Areia, foi internada na a Unidade de Tratamento Intensivo, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o diagnóstico de pneumonia.

Cena de Mulheres de Areia, em 1973 (Reprodução/Instagram)

Antes disso, em abril do mesmo ano, Eva Wilma descobriu alguns problemas cardíacos e renais e, no mês de maio, recebeu o diagnóstico de câncer no ovário, já em situação bem avançada. A veterana morreu em em decorrência deste tumor no sistema reprodutor.

No ano de 2016, logo após compor o elenco de Verdades Secretas, Eva Wilma enfrentou outro problema de saúde. Na época, a veterana da Globo foi diagnosticada com embolia pulmonar leve, mas precisou ficar internada por alguns dias.

Atriz Eva Wilma morreu em 2021 (Reprodução/Globo)

Carreira de Eva Wilma na TV

Além de Mulheres de Areia, a veterana foi marcada por muitas personagens, começando em 1965, na Record TV, onde esteve no elenco de Prisioneiro de um Sonho. Ela também esteve em Alô, Doçura!, Pedra sobre Pedra, Anos Rebeldes, Você Decide, O Mapa da Mina, A Madona de Cedro Maria, Pátria Minha e História de Amor, entre outras produções.

Seu último papel na televisão foi interpretando dona Fábia, a mãe de Anthony (Reynaldo Gianecchini) em Verdades Secretas (2015), que foi reprisada na Globo e no Globoplay.

