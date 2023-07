Esses famosos descobriram que eram pais depois de muitos anos

O nome de Gugu Liberato é um dos mais comentados ultimamente. Morto em 2019, muito se discute sobre sua herança, principalmente pelo fato de um suposto novo filho ter aparecido recentemente.

Contudo, o caso de Ricardo Rocha, suposto filho, e Gugu não é exclusivo, pois muitas celebridades descobriram a paternidade depois de anos. Confira a seguir alguns destes casos, retirados do ‘gshow’.

Roberto Carlos

Muitos não sabem, mas o ‘Rei’ Roberto Carlos já realizou oito testes de paternidade ao longo da vida. Mas de acordo com o site, aos 73 anos, o cantor diz não se incomodar.

Entre todos os testes, um deles deu positivo. A paternidade foi confirmada quando Rafael Braga tinha 26 anos. Hoje, aos 57 anos, o rapaz trabalha nas empresas do pai.

Hadson Nery

Conhecido como Hadbala, o ex-BBB participou da edição de 2021 e um ano depois chegou a notícia que ele poderia ser pai de mais um filho, época com 19 anos. Confirmado o teste de DNA, a celebridade é pai de Kleber Gabriel Mitoso.

Marcelo Falcão

Ex-vocalista do ‘O Rappa’ que agora segue carreira solo, descobriu em 2016 que era pai de Agatha Cristal Silveira, na época com 17 anos. Em 2021, o cantor teve a prisão decretada por não pagar a pensão da filha.

Arnold Schwarzenegger

Entre os artistas internacionais, Arnold Schwarzenegger revelou em 2012 que descobriu ser pai quando seu filho tinha sete anos.

Joseph Baena é filho do ator com Mildred Baena, uma empregada doméstica com quem Schwarzenegger teve um caso extraconjugal. Na época, o escândalo causou a separação do ator de Maria Shriver. Atualmente pai e filho possuem ótimo relacionamento.

