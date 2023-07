Entenda o papel de Kate Middleton em defesa da família real após acusações de Harry e Meghan à Oprah

Mesmo observadores casuais da família real estavam atentos a como a firma reagiria depois que a entrevista explosiva do príncipe Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey foi ao ar em março de 2021. Embora a resposta real tenha vindo oficialmente da falecida rainha Elizabeth II, o príncipe William e Kate Middleton desempenharam um grande papel na formação de seu conteúdo nos bastidores, de acordo com o autor real Valentine Low.

Em novos trechos publicados no The Sunday Times da edição de seu livro Courtiers, Low escreve que o príncipe e a princesa de Gales trabalharam com funcionários do palácio para elaborar o plano de jogo oficial para responder às “alegações incendiárias” que Harry e Meghan fizeram na entrevista, que incluía alegações de que um membro não identificado da família real havia sido racista, questionando a cor da pele de seu filho ainda não nascido, Archie, durante a primeira gravidez de Meghan.

O que dizia a declaração da família real?

“Toda a família está triste ao saber como os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan.

As questões levantadas, particularmente a de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão abordadas pela família em particular.

Harry, Meghan e Archie sempre serão membros muito amados da família”.

De acordo com o autor real, William e Kate foram fundamentais para adicionar a linha “algumas lembranças podem variar” ao comunicado do palácio de Buckingham. “Tinha uma versão muito mais suave”, disse uma fonte a Low para o livro, segundo o sie Page Six.

Segundo o autor, o casal de Gales não ficou satisfeito com a “versão mais branda” da declaração e pressionaram fortemente para incluir alguma linguagem que deixasse claro que a família real não concordava com as alegações.

“Eles queriam que fosse um pouco mais forte”, acrescentou a fonte real de Low. “Os dois concordaram que precisávamos de algo que dissesse que a instituição não aceitava muito do que havia sido dito”.

De acordo com Low, William foi firme sobre o Palácio “certificando-se de que estamos dizendo que isso não existe” e Kate, por sua vez, estava “bem atrás dele nisso”.

No final, foi o secretário particular de William, Jean-Christophe Gray, quem criou a linha “as lembranças podem variar” e, assim que ele a adicionou, Kate lutou pessoalmente para garantir que permanecesse na versão final.

“Foi Kate quem deixou claro: ‘A história julgará esta declaração e, a menos que esta frase ou uma frase semelhante seja incluída, tudo o que eles disseram será considerado verdadeiro’”, escreve Low no livro.

