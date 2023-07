Encontro segue sem Manoel Soares: Quem assume o matinal da Globo?

A saída de Manoel Soares da TV Globo, na última sexta-feira (30), pegou algumas pessoas de surpresa. Mas, segundo a emissora, a partir desta segunda-feira (03), o Encontro passa por algumas mudanças importantes.

Em nota, a emissora carioca avisou que o programa apresentado por Patrícia Poeta, que entra de férias no começo desta semana, será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração, até que a jornalista volte à Globo.

“No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do Encontro, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades”, informou o comunicado enviado à imprensa, depois que Manoel Soares confirmou sua saída do matinal.

LEIA TAMBÉM: Desequilíbrio e violência: Os dias terríveis que Theo vai passar em Vai na Fé

Além do Encontro, o fim do contrato de Manoel também mexe na programação do canal fechado GNT, onde ele apresentava o Papo de Segunda. No mesmo informativo, a emissora carioca informa que o programa semanal será comandado por João Vicente de Castro, membro mais antigo do time.

O anúncio de Manoel Soares no Instagram

Em seu perfil oficial, Manoel Soares avisou aos fãs que encerrou o seu vínculo com a TV Globo. Durante o vídeo, que foi postado em seu perfil oficial, o jornalista disse que não deixa a Globo arrependido e lembrou de sua trajetória no canal, onde apresentou o É de Casa e também o Encontro, ambos ao lado de Patrícia Poeta.

“Vim dividir com vocês que hoje [sexta-feira (30)] eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, e de contar muitas histórias”.

Ele lembrou ainda que não foi fácil trabalhar no canal durante a pandemia da covid-19, mas que foi necessário: “Durante a pandemia, fiz reportagens que informaram e ajudaram muitas pessoas e, obviamente, todo ciclo se encerra, como é o caso agora. Mas, está tudo bem”.

LEIA TAMBÉM: Fora da TV Globo: É isso que Manoel Soares planeja fazer ao deixar a emissora