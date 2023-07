Chocolate com Pimenta: Essas cidades aparecem na reprise da Globo

Mesmo com o fim da exibição de Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo, muitos fãs questionam se a história de amor de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) foi gravada em uma cidade cenográfica nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e a resposta é “não”.

Para que a trama escrita por Walcyr Carrasco, em 2003, ganhar forma, parte do elenco e da produção viajou para seis cidades brasileiras e também para o exterior, onde cenas importantes foram filmadas.

No Brasil, as gravações de Chocolate com Pimenta se concentraram em algumas cidades da Serra Gaúcha, como Gramado, onde foi filmada cenas no Lago Negro, um dos principais pontos turísticos do destino.

Chocolate com Pimenta: Danilo quase perde Ana Francisca, que decide ir embora de Ventura (Divulgação/Globo)

O elenco também viajou para Canela, onde Olga (Priscila Fantin) aparece chantageando Danilo, no início da trama. Na cena, a vilã insiste para o protagonista humilhar Aninha diante de todos.

No sudeste, o elenco da novela da Globo gravou em um sítio localizado no bairro de Camorim, no Rio de Janeiro, que foi usado para cenas do sítio da família de Ana Francisca. Já em Minas Gerais, a produção escolheu a cidade de São Lourenço, onde foram feitas cenas na estação de trem e nas antigas locomotivas.

Pegando o avião, Mariana Ximenes e Ary Fontoura, que interpretou o velho Ludovico, viajaram para Buenos Aires, capital da Argentina, onde gravaram no Teatro Colón, localizado na Avenida 9 de Julio, centro da cidade.

Bárbara (Lília Cabral) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) em cena de Chocolate com Pimenta (João Miguel Júnior/Globo)

O Rosedal, parque da cidade, e Tigre, próxima à capital da Argentina, também foram escolhidos para deixar a história de Chocolate com Pimenta ainda mais charmosa. Nesses locais, a protagonista aparece passeando com Tonico, ainda bebê.

Com o fim da novela na última sexta-feira (30), o Edição Especial começa a exibir apenas a reprise da novela Mulheres de Areia, a partir desta segunda-feira (03), nas tardes da TV Globo.

