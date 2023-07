Se você gostou de ‘The Witcher’, estas são outras 5 séries semelhantes que você pode assistir

Desde o seu lançamento na Netflix na última quinta-feira, 29 de junho, o primeiro volume da terceira temporada de The Witcher está arrasando na plataforma com uma história repleta de ação e emoção.

A nova entrega da série de fantasia sombria segue o bruxo Geralt de Rivia em sua missão de proteger a princesa Ciri dos poderosos do Continente que querem capturá-la para usar sua poderosa magia.

Os fãs da trama protagonizado por Henry Cavill viram os novos cinco episódios de imediato e muitos agora se encontram numa encruzilhada sobre o que ver enquanto esperam o volume dois, previsto para ser disponibilizado no canal de streaming até o final de julho.

O filme animado The Witcher: Nightmare of the Wolf ou a série precursora The Witcher: Blood Origin são opções na Netflix para os fãs da adaptação das novelas de Andrzej Sapkowski.

Mesmo assim, se você já viu ou não é o que você está procurando, apresentamos outras cinco séries de fantasia sombria perfeitas para assistir enquanto o resto da terceira parte de The Witcher é lançado.

A Roda do Tempo (2021)

Baseada na saga literária homônima de Robert Jordan, a série de fantasia é ambientada em um espetacular mundo de ficção onde apenas algumas mulheres podem ter acesso à magia.

A trama se centra na vida de Moiraine (Rosamund Pike), um membro da poderosa organização feminina “Aes Sedai’”, desde que ela chega à cidade Two Rivers. Na primeira temporada, ele embarca em uma viagem com cinco jovens, entre os quais está o profetizado “Dragão Renascido " que preservará ou destruirá o mundo. A segunda parte chegará em setembro.

Onde ver?: Amazon Prime Video

Carnival Row (2019-2023)

Encabeçada por Orlando Bloom e Cara Delevingne, a série desenvolve-se na cidade neo-vitoriana Burge, um lugar que se torna refúgio para criaturas mágicas que fogem dos seus mundos em guerra.

No entanto, Burge deixa de ser um lugar seguro quando alguém começa a assassinar os não humanos. O inspetor Rycroft Philostrate é designado para investigar o homicídio de uma cantora.

Philostrate tenta não se envolver no caso de forma pessoal, mas a cada vez será mais difícil separar seu coração do trabalho. A produção tem 18 episódios divididos em duas temporadas.

Onde ver?: Amazon Prime Video

As Crônicas de Shannara (2016-2017)

Na trama dos criadores de Wandinha, o mundo é ameaçado quando a árvore elfo Ellcrys começa a morrer. Esta árvore tem sido o protetor das Quatro Terras contra os demônios.

A princesa Amberle Elessedil é a única que pode evitar sua morte, mas para alcançar isso ela deverá liberar a magia dos elfos que está adormecida há milênios. Em sua missão, ela contará com Wil Ohmsford.

A protagonista viajará com seu companheiro para tentar resgatar a magia e curar Ellcrys. A série de fantasia, adaptação de uma trilogia literária de Terry Brooks, tem duas temporadas no total.

Onde ver?: Netflix

(2019-2022) His Dark Materials

A série acompanha a menina Lyra Benacqua, uma órfã que embarca em uma viagem para encontrar um amigo que foi raptado. Em seu percurso, ela descobre mundos mágicos e enfrenta criaturas de fantasia.

No entanto, também desvenda uma conspiração relacionada ao roubo de crianças e seu elo com um estranho fenômeno. Will, uma criança com uma faca que abre janelas entre universos, depois se une a ela.

Enquanto Lyra descobre mais verdades sobre sua família e seu destino, ambos acabam envolvidos em uma guerra. A trama tem três partes e é baseada nos romances de Philip Pullman.

Onde ver?: HBO Max

Descoberta das Bruxas (2018-2022)

A ficção se concentra na vida de Diana Bishop, uma historiadora e bruxa que vive fugindo de sua natureza. No entanto, após descobrir um antigo manuscrito, ela se vê envolvida em um perigoso mistério.

Em decorrência disso, ela deve voltar ao mundo mágico para desvendar quais segredos ele esconde. No meio de tudo isso, ela conhece Matthew Clairmont, um genetista que também esconde sua condição: vampiro.

Entre bruxas e vampiros há muita desconfiança há muito tempo, mas ambos aceitarão forjar uma aliança para proteger o texto e descobrir o que ele esconde. A história tem três temporadas.

Onde ver?: GloboPlay