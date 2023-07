Por que advogado da mãe das filhas de Gugu pediu para agilizar o exame de DNA ao suposto novo filho do apresentador?

O advogado que representa a mãe das filhas de Gugu Liberato entrou em contato com a defesa do empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, que entrou na Justiça alegando também ser filho do apresentador, para pedir que seja feito o mais rápido possível o exame de DNA solicitado por ele.

O advogado disse que as filhas gêmeas do apresentador já disseram que estão dispostas a realizar o exame para por um fim nessa história e saber de uma vez por todas se ele também é irmãos delas, por parte de pai.

Segundo ele, a ideia é resolver a questão sem perder tempo em esferas jurídicas, já que o resultado do exame é incontestável.

Entretanto, a parte mais interessada na questão disse, através de seus advogados, que não tem pressa em realizar o exame e prefere aguardar que o primogênito do apresentador, João Augusto, também se manifeste sobre a ação.

LEIA TAMBÉM: Fora da TV Globo: É isso que Manoel Soares planeja fazer ao deixar a emissora

O que está em jogo, mais do que a simples paternidade tardia do apresentador, é sua fortuna, calculada em cerca de R$ 1 bilhão, que será dividida entre os filhos e sobrinhos de Gugu, de acordo com seu testamento.

O apresentador, que alega que sua mãe teve um caso com Gugu quando ele ainda era adolescente, não esconde que também quer sua parte na fortuna.

“Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, assim como os outros filhos”, disse.