Insatisfeita sexualmente? Shakira dá outro duro golpe em Piqué com suas indiretas

Shakira fez isso de novo. Na noite desta quinta-feira, 29 de junho, ela paralisou o mundo para apresentar sua nova criação, seu novo sucesso musical: “Copa Vazia”, gravado em colaboração com Manuel Turizo, que usou seu talento para drenar indiretamente a tortura que viveu nos últimos meses ao lado de seu ex-marido, Gerard Piqué.

Foram 12 anos de relação que foi marcada por muitas humilhações, tanto dele quanto de seus sogros em relação a ela e aos seus pais, pois supostamente não toleravam que ela fosse latina. Eles tiveram dois filhos, Milan e Sasha, que viveram na própria pele o dor da separação que seu pai causou ao estabelecer um relacionamento sério com sua amante, uma jovem de 23 anos: Clara Chía Martí.

Shakira, Piqué e Clara Chía Shakira revelou que ficou sabendo das infidelidades de Piqué enquanto seu pai estava na UTI

Já são seis músicas que a artista colombiana dedicou a Piqué. Com elas, ela não só demonstrou as diferentes etapas do luto, mas também a grande capacidade que ela tem de expressar o que sente, não só na música, mas também através dos vídeos.

Sua obra passou pela dança com um robô em “Parabéns” a ter um buraco no peito com “Monotonia” e descarregar sua raiva em um set de gravação com a “Sessão 53″, depois congelou-se com “TQG” e finalizou com um “Acrostico” ao lado de seus dois filhos.

Insatisfeita na cama?

Com a “Copa Vazia”, Shakira também lançou dardos sobre sua vida conjugal com Piqué e no videoclipe ela contratou a sereia Ariel para representar a patética vida que lhe foi roubada, a mesma que ela se apegou por inocência e amor, apesar das advertências que, supostamente, muitas pessoas próximas fizeram.

Parece que Gerard não só era infiel, mas também não conseguia satisfazê-la sexualmente, pois parte da letra da nova música diz: “Há muito tempo eu estou com sede de você, eu não sei por quê. Não precisa ser poeta para me acalmar o ouvido. Deixa o telefone, usa as tuas mãos comigo “e” Mas você não quer quando eu quero. Você está mais frio que o mês de janeiro. Dou-lhe calor, mas você sempre gelo “.

Shakira realizou um bate-papo com seus fãs e esclareceu que “a figura da sereia neste vídeo é muito simbólica e representa muito bem este momento da minha vida, pois muitos sabem que estou de volta a mim mesma. Esta sereia no vídeo sacrifica muitas coisas por amor e acaba em um lixão cercado de ratos e finalmente volta para o seu habitat... Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, é claro.”

A intérprete fez uma replica em seus stories a análise que um dos seus fãs fez do seu vídeo. O fã chamado Víctor Cano escreveu: “Desta vez vemos Shakira como uma mitológica sereia nadando em águas tranquilas. Manuel faz sua aparição invadindo essa tranquilidade e pegando-a em suas redes. Ela, que tinha a imensidão e majestade do mar, agora só tem um triste e pequeno aquário, onde dificilmente se pode mover. Contemplo a sua vida atrás do vidro evidenciando o muro sólido e cristalino entre os dois. O grande sacrifício desta deusa marinha foi em vão e o humano só está entretido com seus assuntos triviais. Shak foi atada com um laço de indiferença. Foi jogada em um lixão e cercada por ratos. Seu instinto de conservação finalmente lhe dará esperança de retornar ao mar onde é tão feliz, onde tão livre é”.

No canal de broadcast, Shak enviou um áudio: “Eu fico impressionado como vocês analisam meus vídeos e minhas músicas e acertam sempre. Vocês são os melhores fãs do mundo. (...) Vocês têm um nível de percepção de outro nível, o mais apurado”.