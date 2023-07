Fora da TV Globo: É isso que Manoel Soares planeja fazer ao deixar a emissora

Nesta sexta-feira (30), Manoel Soares gravou um vídeo onde anunciou que deixou o elenco da TV Globo, onde apresentou, ao lado de Patrícia Poeta, o Encontro. Mas, evitando mais polêmicas, o famoso resolveu falar o que planeja fazer com o fim do seu contrato.

No vídeo de despedida, Manoel revela que vai dar um tempo e que vai se dedicar à família: “Agora, eu vou ficar com as crianças, né. Poder ficar agarradinho com eles por um tempo. Eu estava precisando disso também”, contou o ex-parceiro de Patrícia Poeta.

Mas, antes de falar sobre o tempo de descanso, o jornalista também disse que estava tudo bem e que não está triste com o fim do contrato: “Eu não estou triste, nem magoado, pelo contrário, tenho muitos amigos na TV Globo. Amigos que eu vou levar para a vida inteira”.

Envolvido em algumas polêmicas e até uma suposta contratação da Record TV, o ex-apresentador do Encontro deixou os fãs curiosos sobre o seu novo momento profissional: “Isso não é o fim de nada, só o início de um novo ciclo. Sabemos que este Brasil é grande e temos muitas histórias para contar. Temos muitos projetos bacanas”.

Manoel Soares agradece a TV Globo

Durante o vídeo, que foi postado em seu perfil oficial, Manoel disse que não deixa a Globo arrependido e lembrou de sua trajetória no canal, onde apresentou o É de Casa e também o Encontro, ambos ao lado de Patrícia Poeta.

Na SPFW, Manoel Soares revela que não se acha um homem bonito (Reprodução/Globo)

“Vim dividir com vocês que hoje [sexta-feira (30)] eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, e de contar muitas histórias”.

Ele lembrou ainda que não foi fácil trabalhar no canal durante a pandemia da covid-19, mas que foi necessário: “Durante a pandemia, fiz reportagens que informaram e ajudaram muitas pessoas e, obviamente, todo ciclo se encerra, como é o caso agora. Mas, está tudo bem”.

