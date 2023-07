Em dia de aniversário, Simony celebra sua “vida novinha”

Completando 47 anos, a cantora Simony tem mais do que comemorar do que apenas mais um ano de vida, após um semestre em que teve que lidar com a volta do câncer no intestino e o agressivo tratamento de quimioterapia a que se submete.

Em suas redes, ela fez questão de fazer uma postagem agradecendo a Deus pelas últimas notícias que recebeu de seu médico. “Hoje é o dia mais importante pra mim. Eu não sabia se estaria hoje aqui pra comemorar. Existe dentro de mim uma vida novinha de muito, muito agradecimento a Deus. É sim um aniversário diferente. É a comemoração do renascimento DEUS EU NÃO QUERO PEDIR NADA, SO QUERO AGRADECER PELA MINHA VIDA”, disse a cantora.

No início da semana, Simony se internou mais uma vez para a sessão de quimioterapia com imunoterapia, mas dessa vez a visita ao hospital teve outro sabor, não mais da luta pela vida, mas consciente do processo de cura e do encerramento de um ciclo difícil.

Isso porque na última semana ela compartilhou com seus fãs o resultado do último exame que não encontrou novos focos de câncer, indicando que a doença estava em processo de remissão.

Simony chorou e comemorou ao dar a notícia e comoveu também seus fãs. “Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil.”

Ela esclareceu também que apesar da boa notícia, tem que continuar fazendo seu tratamento de quimioterapia até o final, previsto para agosto deste ano.