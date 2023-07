Chocolate com Pimenta: Estas personagens ficaram grávidas no final da novela

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca e Danilo ao lado dos filhos (Reprodução/Globo)

Muitas personagens ficaram grávidas no final da reprise de Chocolate com Pimenta, que exibiu o seu último capítulo nesta sexta-feira (30), dando espaço para Mulheres de Areia, no Edição Especial.

Ana Francisca (Mariana Ximenes), a protagonista da novela, deu à luz pela segunda vez na trama. No último capítulo, ela aparece com uma menina no colo, dando uma irmãzinha para Tonico (Guilherme Vieira), que também é filho de Danilo (Murilo Benício).

No final de Chocolate com Pimenta, Márcia e Timóteo se acertam e se tornam pais. Mas, as brigas continuam (Divulgação/Globo)

Mas, diferente do início do folhetim de Walcyr Carrasco, onde ela precisou casar com Ludovico (Ary Fontoura) e fugir para a Argentina, onde criou o seu bebê longe dos inimigos de Ventura, Aninha seguiu morando na cidade fictícia e comandando a fábrica de chocolates.

Ainda falando da família da personagem principal de Chocolate com Pimenta, Márcia (Drica Moraes) também revelou nos últimos capítulos da novela que esperava um filho de Timóteo (Marcello Novaes). Mas, não foi apenas um herdeiro, a filha de Margarido (Osmar Prado) aparece cuidando de uma criança e também grávida do segundo bebê.

Chocolate com Pimenta: Margot (Rosamaria Murtinho) cuida de Graça (Nívea Stelmann) até sua morte (Gianne Carvalho/Globo)

Além delas, como todo mundo sabe, Graça (Nívea Stelmann), que deu à luz ao herdeiro de Guilherme (Rodrigo Faro), mas a vilã acaba morrendo no parto e deixando a criança para ser cuidada pelo pai e também por Celina (Samara Felippo), sua irmã.

A partir desta segunda-feira (03), o Edição Especial, depois do Jornal Hoje, exibe apenas a reprise da novela Mulheres Apaixonadas, que conta a história das gêmeas Ruth e Raquel, que já segue para sua segunda semana.

