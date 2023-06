Um ano após ser cancelado, SBT decide reviver o Bom Dia & Cia

Durante 28 anos, o infantil Bom Dia & Cia cobriu a programação da manhã da emissora do apresentador Silvio Santos, e no ano passado, sem muitas explicações, foi tirado do ar.

Agora, o SBT informou que durante o mês de julho, época de férias escolares, a emissora vai retomar o programa na grade fixa, entrando no ar logo após o Primeiro Impacto, e não será surpresa para ninguém saber que quem vai comandar a atração é uma das filhas do patrão, Silvia Abravanel, que já era responsável pelo Bom Dia antes de seu cancelamento.

A ‘nova’ atração entrará no ar a partir das 9h30 e nesse formato de férias terá três horas e meia de duração, encerrando por voltas das 13h. De acordo com o SBT, o Bom Dia deve ficar no ar somente até 31 de julho, quanto as crianças retornam à escola.

PROBLEMAS DE FATURAMENTO

O programa infantil foi retirado da grade da emissora em março do ano passado por problemas de faturamento. A decisão foi do próprio Silvio Santos, que na época passava temporada nos Estados Unidos.

E o principal problema, segundo a vice-presidente do canal, Daniela Beyrutti, que utilizou as redes sociais para abordar os assunto, é a quantidade de restrições em anúncios comerciais para crianças. “Se não tivesse tanta restrição comercial para criança… teríamos mais! Faríamos mais”, disse.

Apesar dos problemas com faturamento, a atração chegou a ser um dos carros chefes da emissora em termos de audiência, chegando a atingir 20 pontos no ibope nesses 28 anos no ar. Passaram pelo programa durante todos esses anos apresentadores como Eliana, Yudi Tamashiro e Priscila Alcântara.