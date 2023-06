Tonho da Lua se afoga em Mulheres de Areia? Entenda este momento tenso

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, Tonho da Lua (Marcos Frota) terá que ter fôlego para aturar mais uma armação de Donato (Paulo Goulart), que acaba apavorando o enteado.

Em cenas tensas do clássico escrito por Ivani Ribeiro, o personagem acaba caindo na água e se desespera gritando por socorro, mas o padrasto nada faz, enquanto Glorinha (Gabriela Alves) tenta proteger seu irmão.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) perde a cabeça ao ver sua arte destruída (Divulgação/Globo)

Para quem não lembra, Donato e Da Lua saem para um passeio de barco, mesmo o personagem de Marcos Frota não querendo, pois não sabe nadar. Porém, durante a viagem, o padrasto começa a deixar o artista de Mulheres de Areia com medo ao balançar a embarcação, que acaba virando.

A ação do pescador faz com que Tonho caia na água e, como não sabe nadar, ele começa a se desesperar. Na cena, Da Lua começa a pedir socorro, enquanto luta para se manter na superfície. Já Donato, que se esconde atrás do barco, não faz nada para ajudar o enteado.

Tonho da Lua recebe ajuda para sair do mar

Com medo de se afogar, Tonho será resgatado por Ruth (Gloria Pires), que não pensa duas vezes e entra no mar para salvar o escultor. Depois de nadar muito, ela consegue levar o amigo para a beira da praia e deixa todos aliviados, menos Donato, que quer se livrar do artista.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) e Raquel (Gloria Pires) Mulheres de Areia: Tonho da Lua (Marcos Frota) e Raquel (Gloria Pires) (Reprodução/Globo)

A cena termina com Tonho da Lua ainda mais apegado à protagonista de Mulheres de Areia. Depois disso, os personagens começam a criar uma amizade forte. Ela ainda começa a ensinar o escultor a nadar.

Vale lembrar que a partir de segunda-feira (03), a reprise de Mulheres de Areia vai ocupar todo o horário do Edição Especial, nas tardes da TV Globo, já que Chocolate com Pimenta chega ao fim nesta sexta-feira (30).

