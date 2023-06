‘The Witcher’: a aparência dos atores sem caracterização é surpreendente

Freya Allan, Henry Cavill y Anya Chalotra en la tercera temporada de 'The Witcher' | (Susie Allnutt/© 2023 Netflix, Inc.)

Desde seu lançamento em dezembro de 2019, a série The Witcher não só conquistou espectadores em todo o mundo com a intrigante história do bruxo Geralt de Rivia.

A série de fantasia sombria também fascinou o público com suas cenografias, paisagens surpreendentes e o guarda-roupa dos seus personagens próprio do mundo medieval fictício em que se ambienta.

O look na vida real dos atores de The Witcher.

Assim como acontece em outras produções de fantasia, os protagonistas desta superprodução se submeteram a uma intensa caracterização com maquiagem, vestuário e efeitos para encarnar seus papéis.

Com este meticuloso processo, conseguiram mudar sua aparência comum e entrar na pele dos seus personagens na bem-sucedida adaptação da famosa saga literária do polonês Andrzej Sapkowski.

Por isso, mostramos-lhe como os principais personagens de The Witcher se parecem sem a caracterização com a qual aparecem na série da Netflix liderada por Henry Cavill.

Henry Cavill - Geralt de Rivia

Em The Witcher, o galã britânico tem cabelos brancos e ondulados de comprimento médio; olhos amarelos que se tornam negros e veste vários trajes de guerreiro para encarnar Geralt de Rivia.

Na vida real, o ator de 40 anos se distancia muito do look de seu personagem , ostentando um curto cabelo preto, olhos azuis e um estilo sóbrio, mas também elegante.

Henry Cavill en la tercera temporada de 'The Witcher' y en la vida real | Netflix / Instagram

Anya Chalotra - Yennefer de Vengerberg

A estrela inglesa veste-se com roupas elaboradas e tem cabelo longo e preto, olhos roxos e pele pálida quando traz à vida a poderosa feiticeira Yennefer de Vengerberg.

Fora da ficção, a atriz de 26 anos muda consideravelmente exibindo seu curto cabelo castanho natural e olhos castanhos. Além disso, ela se veste com roupas fiéis ao seu estilo minimalista.

Anya Chalotra en la tercera temporada de 'The Witcher' y en la vida real | Netflix / Instagram

Freya Allan - Ciri

Em The Witcher, a atriz inglesa mostra um grande talento como a princesa Cirilla de Cintra, um papel para o qual ela mudou bastante usando cabelo loiro platinado e lentes de contato verde claro.

Na vida real, a jovem de 21 anos tem cabelo castanho escuro e olhos azuis. Além disso, ela tem um estilo moderno que a distancia ainda mais da sua imagem na ficção.

Freya Allan en la tercera temporada de 'The Witcher' y en la vida real | Netflix / Instagram

Joey Batey - Jaskier

O talentoso ator e cantor de 34 anos conquistou o público com a sua interpretação do bardo viajante Jaskier, um papel para o qual certamente não teve uma grande transformação de imagem.

Na verdade, o look de Batey na série da Netflix não se distancia muito do que ele ostenta na realidade, embora tenha um corte mais curto e com franja. Por outro lado, ele costuma vestir-se elegantemente e geralmente em tons escuros.

Joey Batey en la tercera temporada de 'The Witcher' y en la vida real | Netflix / Instagram

O primeiro volume da terceira temporada de The Witcher foi lançado na Netflix nesta quinta-feira, 29 de junho.