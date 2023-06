Sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine expõe mensagens trocadas com Rafael Cardoso; ator pediu desculpas Sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine expõe mensagens trocadas com Rafael Cardoso; ator pediu desculpas

Após ser cancelado na internet na última quinta-feira (29) por comentário preconceituoso, Gabrielle Gambine expôs mensagens trocadas com Rafael Cardoso, em que o ator faz algumas perguntas para a atriz.

Gabrielle, que é trans, publicou as mensagens no Instagram. A conversa teria acontecido em abril deste ano.

“Na cabeça do Rafael Cardoso é normal ele trair a mulher dele, mas é errado o João Guilherme usar cropped e leque”, se referindo à Rafael, que concordou com um comentário do ex-BBB Nego Di sobre o ator João Guilherme utilizar cropped.

A sobrinha de Roberta Close também mostrou as mensagens trocadas com o ator em que ele pergunta sua idade e localidade, além de enviar uma mensagem temporária, que some após aberta.

Confira as mensagens a seguir. Os prints foram retirados do site ‘Extra’.

Sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine expõe mensagens trocadas com Rafael Cardoso; ator pediu desculpas Imagem: Extra/reprodução Instagram

Antes do exposed da atriz, outra influenciadora já havia mostrado publicamente mensagens supostamente recebidas de Rafael enquanto ele ainda era casado com Mariana Bridi, em 2021.

“Cropped não pode. Mas trair, sim. Ficava respondendo minhas coisas quando era casado. Se manca, bofe”, escreveu a influencer, que logo em seguida teria recebido mensagem de outras mulheres dizendo que foram procuradas pelo ator.

“12 meninas me mandaram print do Rafael xavecando elas. Olha, o que dizer?”.

Sobrinha de Roberta Close, Gabrielle Gambine expõe mensagens trocadas com Rafael Cardoso; ator pediu desculpas Imagem: Extra/reprodução Instagram

Rafael Cardoso se pronuncia sobre publicação

Em nota enviada ao site ‘Bolavip Brasil’, a assessoria do ator esclareceu a polêmica envolvendo Nego Di e João Guilherme: “Ele estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático”, disse a equipe da celebridade.

A nota afirma ainda pediu desculpas pelo mal-entendido e afirmou que “Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam”.

