Saiba quem é Vivi Araújo, cantora que morreu em acidente de carro em Goiás

Vivi Araújo era o nome artístico de Augusta Vitória Teixeira de Araújo, cantora sertaneja que morreu na madrugada desta sexta-feira, a poucas semanas de completar 23 anos, em um acidente de carro em Goiás.

A morte da jovem foi confirmada pela Rádio Luziânia, local onde Vivi também trabalhava como radialista. Segundo as informações da Polícia Militar, o carro da jovem capotou na entrada do município de Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal.

Vivi ficou conhecida em Goiás pelos shows sertanejos que fazia nas região do Entorno do Distrito Federal e pelo trabalho na rádio, onde apresentava programas e já havia conquistado um grupo de fãs.

Além de um canal no Instagram, onde acumulava mais de 100 mil seguidores e costumava compartilhar os vídeos de seus shows, Vivi Araújo mantinha também um canal no Youtube com mais de 2 mil inscritos.

A rádio Luziânia emitiu um comunicado oficial sobre a morte da apresentadora:

“É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente falta da nossa queria Vivi Araújo! Que Deus conforte o coração dos familiares! Descanse em paz!”, diz a nota.

A Câmara Municipal de Luziânia também lamentou a morte da locutora e prestou “condolências” à família. O velório da cantora e radialista ocorre nesta sexta-feira, em Luziânia.

COMO FOI O ACIDENTE

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu pouco depois da meia-noite na avenida que dá acesso à BR-040. A cantora perdeu o controle do carro ao passar em uma lombada e o veículo atingiu a parede de um túnel.

Vivi dirigia em alta velocidade e um vídeo divulgado nas redes sociais mostra que o carro chegou a voar antes de capotar diversas vezes e arremessar a motorista para fora do veículo, causando sua morte.

Confira o vídeo: