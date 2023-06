Em 2021, a Netflix quebrou recordes de audiência com o lançamento de “Roud 6”, série que, em 9 episódios, deixou todos no limite da tensão. E, há cerca de um ano, a plataforma anunciou que teremos uma segunda temporada, mas antes disso chegaria um reality show baseado nos desafios da série, claro, sem raios laser mortais.

No registro deste, foi revelado que 456 jogadores usarão os mesmos uniformes verdes dos protagonistas e serão guardados por estranhos guardas com uniformes rosas. Os desafios serão realizados nos cenários do show e, é claro, terão que enfrentar a boneca gigante do jogo luz vermelha, luz verde. O vencedor do reality show levará $4,56 milhões. Isso, de acordo com a Vanity Fair, a produção apresentou vários problemas, incluindo que vários jogadores chamaram a experiência de “traumática e amaçada”.

A 2ª temporada de ‘Round 6′ já tem protagonistas

Ainda não foi revelado o enredo nem a data de lançamento definitiva, mas a Netflix acabou de revelar os oito novos membros do elenco que se juntarão à bem-sucedida série.

Round 6: Netflix confirma seu elenco para 2ª temporada e estas são as novidades que vêm por aí Reprodução - Netflix (Netflix)

Se a primeira temporada contou com importantes figuras da indústria de entretenimento coreana, agora terá ídolos e mais estrelas dos dramas. Park Gyu-young (Sweet Home, Celebrity), Jo Yu-ri (ex-membro do Iz*One), Kang Ae-sim (Be Melodramatic, Move to Heaven), Lee David (The Fortress, Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Sweet Home, Miss Granny), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card), Roh Jae-won (Missing Yoon, Ditto) e Won Ji-an (D.P.) serão aqueles que aceitarão o tenebroso desafio nesta entrega.

Lee Jung-jae, Wi Ha-joon, Gong Yoo e Lee Byung-hun repetiriam seus papéis na segunda temporada de Round 6.

É importante lembrar que na primeira etapa, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) já tinha escapado de uma morte iminente e tinha conseguido voltar para casa com o grande prêmio. No entanto, no final do último episódio vemos que ele aceita novamente o desafio.

O que aconteceu com os protagonistas da primeira temporada?

Enquanto Lee Jung-jae espera para voltar como Seong Gi-hun, ele tem trabalhado muito. A série o levou a ganhar um Primetime Emmy e uma indicação ao Globo de Ouro e a partir daí veio o sucesso.

Em 2022, Lee fez sua estreia como diretor com o filme de ação de espionagem Hunt, no qual também atuou. Naquele mesmo ano, assinou contrato com a Creative Artists Agency e foi escolhido como o protagonista da série de Star Wars, The Acolyte. Lee também recebeu a Ordem Geumgwan al Mérito Cultural do presidente Yoon Suk-yeol, que é a condecoração mais alta concedida a quem contribuiu para a cultura e as artes.

Park Hae-soo, que interpretou Cho Sang-woo, também tem mantido as mãos ocupadas. Após o sucesso de Squid Game, o ator foi indicado ao Prêmio Primetime Emmy como Ator Coadjuvante Destacado em uma Série Dramática. Em 2022, ele apareceu em três produções da Netflix que estiveram entre os 10 melhores do mundo: Yaksha: Ruthless Operations, Money Heist: Korea - Joint Economic Area e Narco-Saints. Embora o seu personagem em Round 6 tenha morrido, o ator está pronto para aceitar novos desafios.

Jung Ho-yeon, que deu vida a Kang Sae-byeok, esteve em diversas campanhas de modelagem e marcas de renome como Chanel, Louis Vuitton e Adidas Originals. Em 2023, ela assinou uma campanha com Lancôme. Além disso, ela participará de seu primeiro longa-metragem, The Governesses, ao lado de Lily-Rose Depp e Renate Reinsve. Seu personagem também teve um final trágico e, embora não a veremos nesta segunda entrega, a atriz tem uma agenda cheia pela frente.