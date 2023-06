‘Perdida’: Confira os detalhes do romance nacional prestes a estrear nos cinemas (Reprodução/Divulgação)

Estrelado por Giovanna Grigio, o romance ‘Perdida’ chega aos cinemas no dia 13 de julho e promete levar o espectador para uma jornada de época. Com a produção da Filmland Internacional e coprodução da Star Original Productions (selo Disney), o longa conta a história de amor entre Sofia e Ian, por meio de um contexto lúdico.

A produção é baseada no best-seller de Carina Rissi, autora brasileira com mais de 700 mil exemplares vendidos e livros publicados no Brasil, Portugal, Rússia, Ucrânia, Itália e França. ‘Perdida’, que baseou o filme, foi lançado em 2013, sendo o primeiro de uma série de sucesso de seis volumes.

O longa, a ser lançado na quinta-feira (13), trabalha com cenários florestais, casarões de época e paisagens surpreendentes. No quesito figurino, meia tonelada das peças foram trazidas de acervos europeus para compor a produção.

Sinopse oficial da trama

“Baseado no sucesso de vendas da autora Carina Rissi, o livro Perdida ganha uma adaptação e chega aos cinemas contando a história de Sofia (Giovanna Grigio). Uma garota moderna e independente, mas quando o assunto é amor, os únicos romances da sua vida são aqueles do universo literário de Jane Austen. Após utilizar um celular emprestado, algo misterioso acontece e ela é transportada para um mundo diferente, que se assemelha ao século XIX. Sofia é acolhida pela família do encantador Ian Clarke (Bruno Montaleone), enquanto tenta desesperadamente encontrar uma forma de retornar a sua vida. O que ela não sabia é que seu coração tinha outros planos.”

Além de Giovanna Grigio dando vida a Sofia, o restante do elenco é composto por Bruno Montaleone, Nathália Falcão, Bia Arantes, Emira Sophia, Sérgio Malheiros, Luciana Paes, com participação especial de Lucinha Lins e Hélio de La Peña. Além disso, Amanda Mendes, Clara Choveaux, Diego Montez, Lourisinha Fernandes, Mohana Uchôa, Rafael Coimbra, Thiago Justino e Thierry Tremouroux.