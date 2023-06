Em entrevista à Pedro Bial que vai ao ar nesta sexta-feira (30) no ‘Conversa com Bial’, da Rede Globo, Pablo Vittar deu mais detalhes sobre como lida com o preconceito nas redes sociais. Para ela, as críticas realmente abalam:

Sei que não sou perfeita, estou longe disso, mas a gente aprende todos os dias. E o que mais me deixa triste é que comentários assim muitas vezes vêm de pessoas que eu conheço, de fãs de longa data. Me afastei do Twitter e das redes sociais em geral por isso. Fiz um ano e dois meses de terapia intensiva e continuo fazendo. Acho importante falar sobre isso porque temos que cuidar da nossa saúde mental.”

De acordo com ‘O Globo’, a artista diz que sempre sofreu esse tipo de hate, principalmente por ser gay.

“Sempre sofri esse tipo de hate, desde o início da minha carreira, e de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste (...) Mesmo fazendo grandes coisas como Coachella e Lollapalooza, isso ainda afeta a gente.”

Ainda sobre sua sexualidade e a performance como drag queen, Pablo explica que não é mulher:.

“Não gosto de dizer que sou uma mulher, nem no palco. Digo que sou uma pessoa que performa o feminino na sua maior abundância. Sou um menino gay que faz drag, que vive sua arte. Sou muito feliz fazendo isso”, conclui.

Pabllo Vittar explica sua performance: “Não gosto de dizer que sou uma mulher” Imagem: reprodução Instagram (@conversacombial)

