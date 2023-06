O salário anual do príncipe William acabou de ser exposto e é realmente chocante

Nem é preciso dizer que o príncipe William é rico, afinal, o homem é literalmente um príncipe, não é mesmo? Mas ele entrou em um patamar totalmente diferente de riqueza graças ao seu novo papel como duque da Cornualha.

A família real acaba de divulgar seu detalhamento financeiro anual e, de acordo com o relatório do Ducado da Cornualha, divulgado pela Us Weekly, o príncipe William recebe uma renda de quase £ 6 milhões, ou seja, mais de R$ 36 milhões por ano.

Mas, afinal, o que é um ducado?

Segundo o relatório, “O Ducado é uma propriedade privada que fornece uma renda ao Duque da Cornualha e sua família para financiar suas atividades oficiais, de caridade e privadas. É gerido em harmonia com o ambiente natural e em benefício das comunidades locais, para que possa ser transmitido com orgulho à próxima geração”.

O Ducado da Cornualha é um portfólio privado de terras e investimentos financeiros que atualmente pertence ao Príncipe William e anteriormente pertencia ao Rei Charles (é passado de um Duque da Cornualha para outro). Foi fundada por Eduardo III em 1337 “para dar independência” ao seu herdeiro.

O próprio Ducado consiste em 52.449 hectares de terra, incluindo fazendas, florestas, rios, costas, propriedades residenciais, pedreiras e impressionantes 345 milhões de libras em propriedades comerciais. E, seguindo a linha de sucessão da família real britânica, quando o príncipe William subir de nível e se tornar rei, o príncipe George será o próximo a herdá-lo.

Bom, como se não bastasse ser o príncipe herdeiro do Reino Unido, nada como ter um título que te garante ainda mais dinheiro, não é mesmo?

