Nova música de Shakira pode conter mais uma ‘flecha’ em direção a Piqué

Shakira continua imparável após voltar ao palco musical e, embora os seus fãs tivessem que esperar bastante pelo lançamento da sua música “Copa Vazia” com Manuel Turizo, finalmente foi lançada e mais uma vez apontou para a sua relação falhada com Gerard Piqué.

Em apenas minutos, a nova música se tornou uma tendência como aconteceu com suas últimas músicas desde que lançou 'Te felicito' junto a Rauw Alejandro, mais tarde fez isso com 'Monotonía', música com Ozuna, a sesão 53 junto a Bizarrap e 'TQG', single lançado com Karol G.

A colombiana não para de surpreender os seus fãs e agora se aproximou mais de seus seguidores ao criar um canal de difusão no Instagram para lançar alguns detalhes do que significou sua nova canção, supostamente, com dardos a Piqué.

Shakira confessou ter estado rodeada de ratos

No audiovisual que parece cenas de cinema, podemos ver Shakira vestida como uma sereia privada de sua liberdade por um homem que a arrasta do mar e a encerra em uma aquário para depois terminar em um lixão cheio de ratos.

“Eu acredito que a figura da sereia é muito simbólica e representa muito bem este momento da minha vida, pois muitos sabem que estou no caminho de volta para mim mesma. Esta sereia, no vídeo, chega a sacrificar muitas coisas por amor e acaba num lixo rodeada de ratos. E finalmente volta para o seu habitat”, explicou, o que muitos imaginam que se trata de como ela se sentiu ao se mudar para Barcelona, Espanha e ficar presa por um homem que foi infiel.

A barranquilha, que é especialista em lançar indiretas com suas letras, não parou por aí e ironizou entre risadas.

“Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, é claro”, acrescentou.

Além disso, as letras da sua música também não são estranhas àquilo que aconteceu em sua vida ao relatar como tentou se aproximar do homem que amava.

“Já não sei mais o que fazer para obter mais de você porque você não quer quando eu quero”, “Você está mais frio que o mês de janeiro”, “Sei que você é bom, mas eu sou muito melhor”, “Seus beijos são de água salgada. Eu vou embora, nada me acalma. Eu te espero e você me desilude e assim não funciona” ou “Sempre tão ocupado com tanto negócio. Te faria bem, meu amor, um pouco de lazer”, é parte de algumas frases.

Agora que voltou ao seu habitat, Shakira começa a recuperar sua vida junto aos seus filhos e tem se encarregado de transformar seu dor em arte.