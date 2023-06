Look de Ludmilla homenageia Garantido e Caprichoso: “Dia de agitar Parintins”

Ludmilla foi uma das convidadas para dar início ao Festival de Parintins, festa tradicional do folclore que neste ano acontece entre 30 de junho e 2 de julho no Amazonas.

A cantora se apresentou na Festa dos Visitantes Parintins 2023, que aconteceu na última quinta-feira (29) e o seu look vermelho e azul em homenagem aos bois Garantido e Caprichoso chamou a atenção.

LEIA TAMBÉM: Inelegível: TSE condena Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral e memes tomam conta da web

No Instagram, Lud postou uma sequência de fotos com o macacão com aplicações de pedras de cristais. A maquiagem também ornava com a peça, também homenageando os bois.

“Hoje foi dia de agitar Parintins”, escreveu ela na legenda da rede social.

O festival acontece em Parintins (AM), cerca de 370 km de Manaus.

Pabllo Vittar explica sua performance: “Não gosto de dizer que sou uma mulher”

Em entrevista à Pedro Bial que vai ao ar nesta sexta-feira (30) no ‘Conversa com Bial’, da Rede Globo, Pablo Vittar deu mais detalhes sobre como lida com o preconceito nas redes sociais. Para ela, as críticas realmente abalam.

De acordo com ‘O Globo’, a artista diz que sempre sofreu esse tipo de hate, principalmente por ser gay.

“Sempre sofri esse tipo de hate, desde o início da minha carreira, e de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste (...) Mesmo fazendo grandes coisas como Coachella e Lollapalooza, isso ainda afeta a gente.”

Ainda sobre sua sexualidade e a performance como drag queen, Pablo explica que não é mulher:.

“Não gosto de dizer que sou uma mulher, nem no palco. Digo que sou uma pessoa que performa o feminino na sua maior abundância. Sou um menino gay que faz drag, que vive sua arte. Sou muito feliz fazendo isso”, conclui.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘CPI da abobrinha’: funcionário que ‘roubou’ o legume da horta se entregou para Ana Maria Braga

⋅ Alan Arkin, ator vencedor do Oscar, morre aos 89 anos

⋅ Saiba o que o Brad Pitt fake prometeu para conseguir quase R$ 1 milhão de mulher enganada