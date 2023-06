Linha Direta: Casos de ciúmes deixam fãs do programa chocados; confira

Linha Direta: Ciúmes e sentimento de posse são assuntos no programa da Globo (Reprodução/Globo)

Mostrando que ainda tem muito assunto para falar, o Linha Direta desta quinta-feira (29) voltou aos temas mais comentados da semana ao exibir dois casos reais onde o ciúmes e o sentimento de posse acabaram em tragédia.

Ao longo do programa apresentado por Pedro Bial e também na madrugada desta sexta-feira (30), muitos internautas usaram o Twitter para criticar os relacionamentos abusivos: “Nada em excesso faz bem, ciúmes então nem se fala. Nunca confie em uma pessoa que tenha ciúme dos seus filhos, a qualquer sinal fique de olho. As pessoas são capazes de coisas inimagináveis, que só descobrimos depois da tragédia feita”, escreveu uma pessoa.

Esse #LinhaDireta de hoje me deixou mais paranóica ainda em relação a algumas pessoas a minha volta pic.twitter.com/KsWEaIqx51 — Capivara do TI (@CapivaraPistol) June 30, 2023

Na mesma rede social, um outro fã do Linha Direta afirmou que a história levada ao ar nesta quinta-feira (29) “foi pesada” e que não acreditava que existiam pessoas “tão dissimuladas”. Um terceiro telespectador da TV Globo relatou que chegou a conclusão de que “há advogados que pensam que todo mundo é idiota”.

Sobrou até para quem decide agradar um conhecido com a entrega de comida. Em um post, uma pessoa disse que depois de assistir os casos de ciúmes no Linha Direta estava “cismado em aceitar comida de pessoas”.

Depois dessa #linhadireta de hoje … não duvido de mais nada!

Quer dizer … já desconfio de tudo mesmo pic.twitter.com/YiJig2qjrt — Brenda (@Brendalayaa) June 30, 2023

Relembre os casos do último Linha Direta

No episódio desta quinta-feira (29), Pedro Bial levou ao ar dois casos reais onde o ciúmes e o sentimento de posse acabaram em tragédia. No primeiro, dois envenenamentos, um almoço de domingo, destruíram uma família do Rio de Janeiro.

Nele, Fernanda Cabral, de 22 anos, começou a passar mal depois de fazer um lanche em casa e ficou internada por treze dias , mas morreu. Dois meses após a internação dela, o irmão Bruno Cabral foi convidado pela madrasta Cintia Mariano Dias Cabral, mulher de Adeilson Cabral, para um almoço com a família, mas ao comer o feijão preparado e servido por Cintia, ele sentiu um gosto estranho e viu pequenas bolinhas azuis, que fizeram ele passar mal, apresentando os mesmos sintomas de Fernanda.

Este é o foragido mostrado no #LinhaDireta

Ruan dos Santos Martins. Ele é acusado de matar a sogra, cunhado e o primo de sua companheira.

Qualquer informação que possa levar a prisão, ligue 181. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. https://t.co/SFR35X97tU — Vitor Caetano (@ovitorcaetano) June 30, 2023

Já no segundo caso, Ruan dos Santos Martins, de 25 anos, matou a sogra, o cunhado e um primo de Amanda de Fátima Oliveira dos Santos, sua namorada. Eles estavam juntos há apenas um ano, mas viviam um relacionamento marcado por brigas.

Na madrugada de 1º de maio deste ano, eles estavam no bar da família de Amanda quando começou uma confusão generalizada, provocada por uma crise de ciúmes de Ruan. Após matar quatro familiares de Amanda, Ruan Dos Santos Martins está foragido.

