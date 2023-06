Foto de animal e ofensas: Estudando Direito, Jojo Todynho volta ao tribunal

Jojo Todynho deve ir ao tribunal em breve para resolver uma queixa-crime movida contra a influenciadora digital Kamila Simioni, que em 2019 causou ao ofender a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” nas redes sociais. Para quem não lembra, a briga começou quando a influencer usou a imagem de um animal, que foi comparada com a vencedora de A Fazenda 12.

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou uma queixa-crime movida por Jojo, que foi chamada de porca. A decisão foi publicada pela juíza Marcia Regina Sales Souza, da 21ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que acatou o pedido da famosa.

Para quem não lembra, a briga entre as celebridades da internet começou em dezembro de 2019, quando Kamila postou uma foto no feed do Instagram de um porco e escreveu: “Minha porquinha engordou muito, minha referência foi a isso: gordinha e gostosa! Pois é isso que Jojo é aos meus olhos”.

LEIA TAMBÉM: Linha Direta: Casos de ciúmes deixam fãs do programa chocados; confira

Na época, Jojo Todynho resolveu não prolongar a polêmica e disse apenas que o caso seria enviado à sua advogada, que fez a queixa-crime na Justiça do Rio de Janeiro. Mas, os fãs das famosas não ficaram quietos e acabaram, mesmo com o pedido de desculpas de Kamila, acabaram engajando e a participante do Caldeirão acabou ganhando ainda mais apoio.

Segundo o Splash, a defesa de Jojo Todynho disse que a influenciadora digital mandou uma mensagem para a assessoria da contratada da Globo dizendo que não queria ofendê-la. Mas, dias depois, Kamila teria chamado Jojo de “vaca”, em referência à embalagem de um achocolatado.

Por fim, Jojo Todynho registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação. Nele, a famosa afirma que Kamila fez vídeos e publicações humilhando a vencedora de A Fazenda 12, comparando ela com um porco e uma vaca.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: No final, Danilo recebe lição de moral de Miguel; confira