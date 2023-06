Filha de Kate Middleton e William quebra regra da realeza em frente a rainha Camilla

A Princesa Charlotte, filha do Príncipe William e Kate Middleton, tem se caracterizado por ser uma especialista em protocolo real, mesmo com sua pouca idade - a ponto de ter sido vista corrigindo seus irmãos, incluindo o príncipe George, que se tornará no futuro, o rei do Reino Unido.

A pequena de sete anos herdou a graça e o estilo da sua mãe, o que faz com que se destaque nos eventos familiares. No entanto, um gesto com a esposa do seu avô, o rei Charles III, chamou a atenção dos fãs da monarquia.

Foi durante a coroação do rei Charles e da rainha Camilla que a princesa Charlotte teve um particular desrespeito com a sua “avó paterna”.

O momento em que a princesa Charlotte ignorou Camilla Parker

Os membros reais estavam sentando, enquanto o rei Charles III e a rainha Camilla passavam a frente deles para se sentarem no palco real e, embora devessem fazer uma reverência aos monarcas, a pequena teve apenas o gesto com o seu avô e não com Camilla.

Embora sua mãe tenha feito uma reverência a ambos os monarcas, Charlotte olhou para outro lugar quando Camilla Parker passou na frente dela, e embora alguns afirmem que ela não percebeu a situação, outros preferem pensar que foi um desrespeito intencional à mulher que fez sua avó, a princesa Lady Di, sofrer pelas traições do então príncipe Charles, quando ainda estava casado com ela.

A rainha Camilla, longe de se aborrecer, tocou no braço da pequena enquanto passava, para mostrar que não se importava com o que tinha acontecido.

“Ela é a reencarnação da Lady Di”, “Charlotte é inteligente e não estava disposta a fazer a reverência para Camila”, “Muito bem Charlotte ela é do time da sua avó Diana”, “Princesa Charlotte apocalíptica”, “Essa pequena sabe que Camilla não merece seu respeito”, são parte dos comentários dos internautas sobre o momento.

Leia também: