Fechou o tempo: Entenda porque César Tralli interrompeu Patrícia Poeta

Não é novidade que César Tralli, apresentador do Jornal Hoje, pode entrar, durante a manhã, nos programas apresentados por Patrícia Poeta e Ana Maria Braga e, nesta sexta-feira (30) não foi diferente. Ao vivo, o jornalista precisou parar o Encontro para falar de um grande problema na região nordeste do Brasil.

Com forma de plantão, o jornalista surgiu no estúdio do Jornal Hoje e avisou Patrícia sobre uma situação alarmante envolvendo o clima na Grande Recife: “Há muitas ruas e avenidas alagadas exatamente por causa dos temporais que atingem a região Metropolitana nesta sexta-feira”, avisou o contratado da TV Globo.

Ao vivo, César Tralli interrompe Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Durante o Encontro ao vivo, Tralli chamou ainda o repórter João Neto, que estava na região, e chocou ao aparecer praticamente alagado: “João Neto está de guarda-chuva , a situação está bem complicada lá”, afirmou o jornalista, que estava sendo ouvido por Patrícia Poeta.

Durante o plantão da Globo, o repórter disse ainda que as chuvas estavam mais fortes: “Foram 44% a mais do que o esperado para o mês. A cidade está em estado de alerta laranja, que é o nível intermediário”.

Ao conversar com Patrícia Poeta, César Tralli lembrou dos riscos de andar pelos alagamentos: “As pessoas tentam atravessar e já mostramos muitos acidentes. As pessoas caem por conta dos bueiros abertos e pelos buracos no chão”, disse o jornalista do Jornal Hoje.

Chuvas fortes: No Encontro, César Tralli alerta sobre alagamentos em Recife (Reprodução/Globo)

‘Ela é gigante!’: Carol Biazin foi um acerto do Encontro

Patrícia Poeta acertou ao levar Carol Biazin para cantar ao vivo no Encontro desta sexta-feira (30). Querida nas redes sociais, a famosa ficou entre os assuntos mais comentados da manhã e foi chamada de “gigante” por parte dos fãs do programa da TV Globo.

Ao vivo, Carol cantou Exagerado, música que marcou a carreira de Cazuza, além de outras composições, colocando quem estava no estúdio da Globo e em casa para dançar. No Twitter, um telespectador destacou que “o programa podia ser só dela” e que a artista estava “ótima”.

Carol Biazin e Bryan Behr cantando 'Exagerado' do cantor Cazuza no #Encontro



CAROL BIAZIN NO ENCONTRO — Infos Biazin (@infosbiazin) June 30, 2023

Enquanto o programa de Patrícia Poeta estava no ar, a hashtag Carol Biazin no Encontro ficou no Top 5 do Twitter, onde fãs lembraram de shows e elogiaram a voz da famosa: “Meu Deus! Carol Biazin e Bryan Behr cantando Exagerado, do cantor Cazuza no Encontro”, afirmou um anônimo.

Vale lembrar que, recentemente, Carol Biazin estreou sua turnê com músicas inéditas em São Paulo. No show, ela cantou as músicas de Reserva, seu trabalho mais recente, como Mala Mesmo, Início do Fim e Menta com Chá.

Além de São Paulo, Carol Biazin vai se apresentar em outras cidades brasileiras, como Curitiba, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, entre outras.

