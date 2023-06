O influencer Gominho saiu em defesa da amiga Preta Gil e detonou o ex-marido dela Rodrigo Godoy e a antiga stylist, com quem ele a traiu.

Após a artista fazer um longo desabafo afirmando ainda estar em choque e abalada com tudo o que aconteceu, ele deixou uma mensagem, sem citar nomes, dizendo que os dois irão pagar pela “nojeira” que fizeram, como detalhado pelo site Metropoles.

“Esses dois vermes vão pagar na terra em vida! Não existe outra vida pra gente como eles pagarem a nojeira”, escreveu.

Ex-Fazenda sai em defesa de Preta Gil e detona ex da cantora com indireta: ‘dois vermes’

Preta Gil desabafou. “Reflexão da madruga: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres, eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes. Não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências”.

“Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto”.

“Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar. Não entendem que não é sobre eles e sim sore a minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!”.

Com informações do site Metropoles

