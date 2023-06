“E Patrícia vai quando?” Web reage à saída do apresentador Manoel Soares da Rede Globo

Os fãs foram pegos de surpresa nesta sexta-feira com o anúncio de que o apresentador Manoel Soares deixará não só o programa Encontro, que apresenta com Patrícia Poeta, mas a Rede Globo.

Além de apresentar o programa matinal da Globo, Manoel também estava à frente do ‘Papo de Segunda’, do GNT, e há meses as redes sociais comentavam a desavença pessoal entre os apresentadores e, principalmente, a forma “pouco educada”, segundo os internautas, com que Patrícia tratava seu colega de programa.

“A corda sempre arrebenta do lado mais fraco”, disse um internauta, e “E a Patrícia vai quando Tb”, questionou outro.

Em seu canal no Instagram, o apresentador Manoel Soares falou sobre a saída da emissora e disse que não guarda mágoa de ninguém. “Eu vim aqui dividir com vocês que hoje eu encerro um capitulo da minha historia profissional, estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas historias...”

Palhaçada da globo tirar o Manoel, achando que quando a Patrícia arrogante voltar , o programa vai ter audiência, ela não tem carisma, forçada demais. Rede globo é a pior, sempre tirando pessoas boas, pra deixar essa mulher, que a todo tempo desfazia do Manoel. — Regiane (@Regianinhafeliz) June 30, 2023

Segundo o apresentador, trata-se de mais um ciclo profissional que se encerra. “Eu não to triste, não tô magoado, em hipótese nenhum, pelo contrario, tenho muitos amigos na TV globo que vou levar para a vida inteira. Isso não é o fim de nada, é apenas o inicio de outro ciclo”, disse.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês.Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade.Aos novos que estão chegando, bem vindos a minha vida.”

VEJA A NOTA OFICIAL DA GLOBO ANUNCIANDO A SAÍDA DO APRESENTADOR:

É oficial: apresentador Manoel Soares, do programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’, deixa Rede Globo Imagem: reprodução Rede Globo

“No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do “Encontro”, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa “Papo de Segunda” do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro”, diz o informe do site.