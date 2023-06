O Gshow anunciou nesta sexta-feira (30) a saída de Manoel Soares da Rede Globo.

O apresentador estava à frente de programas como ‘Encontro com Patrícia Poeta’ e ‘Papo de Segunda’, do GNT.

O site ainda informa que, com a saída de Patrícia para o período de férias, o programa matinal será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida.

“No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do “Encontro”, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa “Papo de Segunda” do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro”, diz o informe do site.

LEIA TAMBÉM: Inelegível: TSE condena Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral e memes tomam conta da web

Veja a nota da emissora sobre a saída do apresentador:

É oficial: apresentador Manoel Soares, do programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’, deixa Rede Globo Imagem: reprodução Rede Globo

Fechou o tempo: Entenda porque César Tralli interrompeu Patrícia Poeta

Não é novidade que César Tralli, apresentador do Jornal Hoje, pode entrar, durante a manhã, nos programas apresentados por Patrícia Poeta e Ana Maria Braga e, nesta sexta-feira (30) não foi diferente. Ao vivo, o jornalista precisou parar o Encontro para falar de um grande problema na região nordeste do Brasil.

Com forma de plantão, o jornalista surgiu no estúdio do Jornal Hoje e avisou Patrícia sobre uma situação alarmante envolvendo o clima na Grande Recife: “Há muitas ruas e avenidas alagadas exatamente por causa dos temporais que atingem a região Metropolitana nesta sexta-feira”, avisou o contratado da TV Globo.

Durante o Encontro ao vivo, Tralli chamou ainda o repórter João Neto, que estava na região, e chocou ao aparecer praticamente alagado: “João Neto está de guarda-chuva, a situação está bem complicada lá”, afirmou o jornalista, que estava sendo ouvido por Patrícia Poeta.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Ex-Fazenda sai em defesa de Preta Gil e detona ex da cantora com indireta: ‘dois vermes’

⋅ ‘CPI da abobrinha’: funcionário que ‘roubou’ o legume da horta se entregou para Ana Maria Braga

⋅