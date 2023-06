Desequilíbrio e violência: Os dias terríveis que Theo vai passar em Vai na Fé

O julgamento envolvendo os casos de abuso sexual em Vai na Fé ainda será o combustível de muitos problemas para de Theo (Emílio Dantas), que vai perder a cabeça mais uma vez, já que os capítulos que ainda vão ser exibidos na TV Globo devem ser terríveis para o empresário.

Depois de enfrentar Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis), o ex-marido de Clara (Regiane Alves) terá que enfrentar a mídia, já que a protagonista da novela das sete decide falar tudo que envolve o seu passado. Na cena, a dançarina revela o verdadeiro motivo de colocar o vigarista na Justiça.

Vai na Fé: Sol revela motivo do julgamento Theo (Reprodução/Globo)

Sem medo da possível perseguição de Theo, a ex-vendedora de quentinhas de Vai na Fé diz que foi abusada sexualmente pelo ex-marido da personagem de Regiane Alves : “Eu sofri um abuso. Fui abusada por um homem que se achou no direito de fazer comigo o que bem entendia, quando eu não tinha condições de me defender”, começa ela.

Relembrando os momentos tensos de seu passado, Sol afirma aos jornalistas que só conseguiu fazer a denúncia por ter apoio: “Eu não vou me esconder. Eu não sou a criminosa dessa situação”.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: No final, Danilo recebe lição de moral de Miguel; confira

Em seu desabafo emocionado, a protagonista de Vai na Fé diz que é uma mulher de Deus e que não tem medo de Theo: “Agora vamos começar a nossa aula que, cantando e dançando, a gente lembra que a vida pode ser boa, feliz e leve!”, conclui ela, que acaba sendo aplaudida por todos.

Vai na Fé: Testemunhas são ouvidas, mas uma vai surpreender (Divulgação/Globo)

O desequilíbrio de Theo será forte

Do outro lado da história, Theo não consegue segurar sua raiva e acaba sobrando para Lumiar (Carolina Dieckmann), que acaba abandonando o caso. Em cenas futuras, o vilão de Vai na Fé fica ainda mais desequilibrado e arromba a porta da casa da advogada.

Neste momento, Lumiar está fora de casa, já que foi passar uma temporada no refúgio dos pais, e Theo entende que é o melhor momento para buscar algum documento capaz de ajudá-lo no processo judicial.

Porém, o que salva o vilão da novela da Globo, por enquanto, é a falta de provas concretas envolvendo as denúncias de abuso sexual: “Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso, as dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram sanadas. Absolvo Theo Camargo Bastos das acusações imputadas nesse processo”, diz o juiz.

LEIA TAMBÉM: Tonho da Lua se afoga em Mulheres de Areia? Entenda este momento tenso