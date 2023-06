‘CPI da abobrinha’: funcionário que ‘roubou’ o legume da horta se entregou para Ana Maria Braga

Na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, Ana Maria Braga iniciou o programa falando sobre a repercussão do assunto da abobrinha que foi ‘roubada’ da horta do Mais Você no último final de semana, contando que, inclusive, contratou um segurança para vigiar a horta.

Só Namaria pra promover quem “roubou” e confessou a abobrinha da horta dela kkkkk #maisvoce — lalau (@almeida_ialys) June 30, 2023

“Você que acompanha a gente aqui sabe do caso policial que se instalou nesta semana. Tudo por causa do desaparecimento de uma abobrinha”, brincou a apresentadora. “Absurdo”, concordou Louro Mané.

“Com toda essa CPI da abobrinha, quem teria coragem de contar para a gente que tinha surrupiado o legume?”, continuou a apresentadora, antes de mostrar um áudio do repórter cinematográfico da GloboNews, Ricardo Rossini, se entregando:

“Eu tava de plantão no domingo, aí fiz o link perto do manjericão, que você ‘tá ligado’ que eu gosto. Aí eu vi a abobrinha, e ela estava apodrecendo, a ponta com bicho já”, iniciou Ricardo. “Aí no outro dia quando vi o programa, que começou no canteiro, eu resolvi me entregar. Mas eu tô com a metade ainda, joguei fora só a parte do bicho. Incluive, eu fui lá para pegar manjericão, fiz dois vidrões de molho pesto, aí que eu vi a abobrinha”, continuou.

chorando de rir com a ana recebendo o “homem que pegou a abobrinha da horta” que pauta maravilhosa #MaisVocê — ratazana dos esgotos de nova york (@tendencialist) June 30, 2023

Ricardo ainda acabou entregando que não foi só a abobrinha: “Eu não peguei só a abobrinha, eu pego manjericão, alecrim e outras coisas. Vê aí o que eu posso fazer para ter o perdão da Ana”.

Após o áudio, a apresentadora falou: “Ele não só contou que havia surrupiado a abobrinha, como revelou que pega outras coisas. Ou seja: é frequentador da horta ele. Mas o gesto de se entregar nos surpreendeu”.

Foi então que Ricardo Rossini apareceu ao vivo no programa, dizendo: “Vocês iam acabar me descobrindo”. O repórter da GloboNews ainda revelou que frequenta a horta de Ana Maria pois “eu gosto muito de lá, me faz bem”.

O repórter levou um pesto que fez com o manjericão no domingo e voltou a mencionar que sempre pega o tempero: “Eu pego muito manjericão, gosto e faço muito”, contou. Então, Ana deu um puxão de orelha nele: “É melhor você ficar quieto, senão eu vou ter que mandar prender você aqui na Globo”, brincou a apresentadora.

Ao finalizar a receita ao lado do repórter, Ana presenteou Ricardo com um cartão de liberação para ter acesso à horta, enfatizando que “Não é pra qualquer um entrar não”.

As reações da web foram diversas e os espectadores se acabaram de rir com esse encontro icônico proporcionado por Ana Maria Braga.

A Namaria entrevistando o funcionário da Globo que “roubou” a abobrinha da horta dela hahaha é esse tipo de entretenimento que faz falta na TV. #MaisVocê — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) June 30, 2023

