Chocolate com Pimenta: No final, Danilo recebe lição de moral de Miguel; confira

No final de Chocolate com Pimenta, Miguel (Caco Ciocler) vai deixar definitivamente Ventura. Mas, antes de partir, o filho de Ludovico (Ary Fontoura) vai dar uma lição de moral em Danilo (Murilo Benício), que conseguiu reconquistar Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Na cena, o protagonista da novela da tarde consegue engolir o orgulho e agradecer o cigano, mas ele não deixa barato e acaba dando uma lição de moral no playboy. Sabendo que perdeu Aninha, Miguel diz para Danilo que “foi o vento que decidiu” que a mocinha ficaria na cidade.

Mas, o personagem de Murilo Benício na reprise da novela Chocolate com Pimenta não aceita e afirma que ele saberia como “lutar contra o vento”, insinuando que Miguel não brigou pelo amor da viúva de Ludovico. Neste momento, o cigano dá uma lição de moral: “Que a gente tem que ganhar e não ganhar à força”.

O sobrinho de Vivaldo (Fúlvio Stefanini) fica em silêncio por um tempo e encerra o assunto com a seguinte frase: “É… Que a generosidade abre as portas para o amor”, completa o galã da novela da Globo, que chega ao fim nesta sexta-feira (30).

Danilo foi vítima de um golpe em Chocolate com Pimenta

Antes da novela acabar, Danilo descobre que foi vítima de mais um golpe de Olga (Priscila Fantin), que roubou um quadro pintado por Miguel e ainda pagou para um palhaço de circo fazer um com a personagem de Mariana Ximenes sem roupa. Mas, depois de brigar com a amada, ele corre para impedir que Ana Francisca vá embora de balão junto com Miguel e Tonico (Guilherme Vieira).

Na cena, Miguel afirma que o vento decide se a protagonista de Chocolate com Pimenta fica ou deixa Ventura, mas o destino fica favorável ao mocinho, impedindo o balão de chegar à altura necessária para voar para longe.

Dessa forma, o cigano decide descer e Ana acaba convencida a ficar para dar uma nova chance a Danilo, que pede perdão à esposa pelo seu descontrole.

Danilo também agradece Miguel: “Eu queria te agradecer por você ter deixado o vento trazer a Aninha de volta para mim. Eu nunca mais vou esquecer a sua generosidade”, fala o protagonista da trama.

