Aos 53 anos, a modelo Naomi Campbell dá as boas-vindas ao 2º filho: ‘um verdadeiro presente’

Na tarde desta quinta-feira, 29 de junho, Naomi Campbell surpreendeu seus fãs e seguidores publicando sobre a nova adição à sua família!

A modelo de 53 anos anunciou no Instagram que deu à luz seu segundo filho, um menino. Ela postou uma foto em close que a mostrava segurando o recém-nascido, junto com uma legenda que dizia: “Meu querido, saiba que você é querido além da medida e cercada de amor desde o momento em que nos agraciou com sua presença. Um Verdadeiro Presente de Deus, abençoado! Bem-vindo Bebezinho. #mamãededois. Nunca é tarde para ser mãe”.

A imagem foi capturada pelo fotógrafo Mathieu Bitton, que compartilhou a imagem em sua própria conta, em preto e branco, e escreveu: “Bem-vindo ao mundo, menino lindo! Foi uma honra registrar esse lindo momento. Parabéns à minha querida @naomi e família Campbell”.

Este é o segundo filho de Campbell, depois que ela deu as boas-vindas a uma filha em maio de 2021. A modelo inglesa ainda não revelou o nome de sua filha (no entanto, ela se referiu à criança como “little bean” no passado).

A mãe e a filha posaram juntas para a capa da Vogue britânica de março de 2022, que foi o primeiro vislumbre do mundo da filha mais velha da modelo. Nessa capa em particular, Campbell também esclareceu: “Ela não foi adotada, ela é minha filha [biológica]”. Na época, a dúvida surgiu porque a supermodelo deu as boas-vindas à filha aos 50 anos.

Nesta nova publicação de nascimento, podemos ver a mão da filha de Campbell estendendo a mão e segurando os dedos de seu irmãozinho. Normalmente, Campbell mantém as informações sobre seus filhos muito particulares e raramente compartilha fotos deles em suas redes sociais.

Leia também: