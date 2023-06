Alan Arkin, ator vencedor do Oscar, morre aos 89 anos

Foi confirmada nesta sexta-feira, 30 de junho, a morte do ator Alan Arkin. Conforme comunicado emitido por seus familiares, o ator, de 89 anos, faleceu em sua casa na cidade de Carlsbad, nos Estados Unidos, na tarde da última quinta-feira. “Nosso pai era uma força da natureza única e talentosa, tanto como artista, quanto como homem. Marido, pai, avô e tataravó amoroso, ele era adorado e fará profunda falta”.

Segundo divulgado pelo Omelete, a causa da morte do ator não foi especificada pela família.

Ao longo de seus 89 anos de vida, Alan dedicou quase 70 anos para a carreira de ator. Com talento inegável para comédia, o ator também ganhou destaque por sua atuação em papéis mais dramáticos. Sua estreia foi em “Ao Compasso do Calypso”, no ano de 1957.

Em seu currículo cinematográfico, Alan coleciona papéis em filmes como “Edward Mãos de Tesoura”, “O Método Kominsky”, “Argo” e “Pequena Miss Sunshine”.

Indicação ao Oscar e reconhecimento

Ao longo de sua carreira, Alan Arkin chamou a atenção por sua atuação em diversos filmes que foram um sucesso nas bilheterias.

Por sua atuação, ele recebeu quatro indicações ao Oscar, sendo indicado a Melhor Ator por “Os Russos estão chegando! Os Russos estão chegando!” e “Por que tem que ser assim?”.

Alan também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em duas ocasiões, sendo contemplado com a estatueta dourada por sua atuação em “Pequena Miss Sunshine”.

Fora das telas, o ator se destacou como integrante de uma das primeiras gerações do grupo de improviso “Second City” e desenvolveu diversos trabalhos como diretor.

Arkin deixa sua esposa, Suzanne Newlander Arkin, os filhos, Adam, Matthew e Anthony, netos e tataranetos.

Leia também: VÍDEO: Cantora e radialista Vivi Araújo morre em acidente em Goiás; carro ‘voou’ antes de capotar