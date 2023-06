“Vestida de Halloween”: noiva de Henry Cavill é criticada por seu visual na estreia de ‘The Witcher’

Henry Cavill e sua namorada, Natalie Viscuso, chamaram a atenção com sua elegância na estreia da terceira temporada da série The Witcher nesta quarta-feira, 28 de junho, em Londres, Inglaterra.

Os namorados posaram juntos para as câmeras na tapete cerimonial do evento da Netflix, celebrado no The Now Building em Outernet, exibindo classe e cumplicidade com trajes pretos.

O ator de 40 anos parecia muito elegante com um paletó de lapelas ajustado, um par de calças de alfaiataria e uma camisa clássica no lançamento da entrega que marca a sua saída do personagem ‘Geralt de Rivia’.

Cavill completou seu visual com sapatos de charol, lenço de bolso de cetim bordô e seu cabelo afastado do rosto. Enquanto isso, sua parceira há dois anos apostou em um glamour simples.

A executiva de Hollywood de 32 anos estava deslumbrante com um vestido preto e dourado metalizado de alças com um profundo decote em pico e abertura na altura da coxa que deixou ver as suas pernas.

O design também apresentava uma camada preta transparente com recortes nos ombros que caía solta. A jovem combinou-o o vestido com sandálias de tiras de salto alto e meias pretas.

Quanto ao beauty look, a vice-presidente de televisão da Vertigo Entertainment usou uma maquiagem glamourosa em que destacou seu olhar com um ‘smokey eyes’ e seu cabelo solto e penteado com ondas para o lado.

A namorada de Henry Cavill foi criticada por seu visual para o lançamento de The Witcher

As fotos da parceira no tapete preto imediatamente causaram furor nas redes sociais. No entanto, toda a atenção se concentrou em Natalie, que recebeu muitas críticas pelo look que escolheu.

"Ela tem muita sorte, mas está vestida de Halloween. "O estilista ficou com inveja e se vingou", disse um usuário no Instagram. "Por que ela parece uma vilã de um filme da Disney?", questionou outro.

Enquanto isso, um terceiro apontou: "A menina foi à Party City comprar seu vestido de bruxa de Halloween! Foi de mau gosto e ela posou exageradamente... Achou que era a estrela e isso é ridículo".

“Está tentando muito para parecer sexy”, “Eles precisam urgentemente de um estilista melhor”, “Parece medíocre” e “Ela parece mais velha do que o Henry, aliás” são outras das críticas que lhe foram feitas.

Alguns internautas não só atacaram a namorada de Henry Cavill por sua aparência, mas também por seus gestos. E é que, de acordo com muitos, ela parecia "engraçada" e "soberba" nos seus posados juntos.

"Natalie e sua soberba, uma combinação divina", "Ela parece tão arrogante", "Ela me lembra Amber Heard" e "Esses dois, não combinam bem juntos!", são alguns comentários a respeito.

No entanto, também houve fãs que saíram para defendê-la, assegurando que ela parecia linda. Além disso, condenaram os comentários negativos e chamaram de “invejosas” aqueles que a atacaram.

"É triste que a maioria dos comentários aqui estejam a insultar a noiva e o mais triste é que vêm de mulheres", condenou uma. Enquanto isso, outra fã lembrou: "Sejam gentis com as palavras".

Também, um terceiro internauta comentou: “Os ‘fãs’ de Henry são alguns dos mais odiosos que já vi nas redes sociais. Natalie é linda e eles obviamente estão muito felizes juntos...

"Somos um lindo casal", "Natalie está linda", "Ela é tão bonita!!!", "Ela é quente como o inferno" e "Eu também me orgulharia de que Henry é meu namorado" são outras impressões.

O volume um da terceira temporada de The Witcher foi lançado na Netflix em 29 de junho e o volume dois chegará em 27 de julho. Liam Hemsworth assumirá o papel principal a partir da quarta entrega.