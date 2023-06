‘Rainha das manhãs’: Tati Machado ganha o carinho dos fãs do Encontro; sabia o motivo

Tati Machado parece uma boa alternativa para substituir Patrícia Poeta no Encontro. Nesta quinta-feira (29), a “fofoqueira da Globo” ganhou o carinho da web e foi chamada de “rainha das manhãs”.

“Tati Machado, você é a fofoqueira das novelas para contar tudo sobre as novelas da nossa querida Globo”, escreveu uma pessoa.

Já um segundo fez um pedido especial: “Tati, amiga, isso não é mais spoiler, pois passou ontem nas cenas do próximo capítulo. Conta mais!”.

Reprodução Ana Maria Braga, Felipe Andreoli e Tati Machado no Mais Você desta segunda-feira (Gshow)

Um terceiro, no entanto, disse que Tati Machado estava em todos os lugares: “A Tati Machado é a rainha das manhãs, tá no Encontro e no Mais Você, deveria ganhar em dobro”.

Vale destacar que a repórter de celebridades está cotada para assumir o programa matinal durante as férias de Patrícia Poeta. Segundo Flávio Ricco, do R7, ela vai assumir o comando interinamente ao lado de Manoel Soares, que deve deixar o Encontro depois das férias de Poeta.

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: Relembre como Raquel tenta roubar o namorado da irmã

Ao que tudo indica, Patrícia Poeta entra de férias na segunda quinzena de julho, depois de completar um ano no Encontro e para o período muitas famosas tinham sido cotadas para o posto, como Maria Beltrão, que atualmente está no É de Casa.

Animada, Patrícia Poeta brinca com Tati Machado e Manoel Soares na TV Globo (Reprodução/Globo)

Manoel Soares fica no Encontro?

Depois de muitas polêmicas, o colunista Alessandro Lo-Bianco, disse, no programa “A Tarde é Sua”, que a TV Globo vai tirar o apresentador do matinal: “Seria mais vantajoso, mesmo com esse sofrimento todo, manter os dois juntos até o final do ano, porque aí não é sai um ou sai o outro, sai o programa!”, disse o colunista.

Alessandro Lo-Bianco finalizou reafirmando que a Globo entende que o ideal seria a saída dos dois apresentadores do ar, até para resguardar Patrícia Poeta de futuros ataques: “O que eu fiquei sabendo de fontes seguras é que o Manoel foi informado que pode sair de férias tranquilo, que ele vai retornar para o Encontro”.

LEIA TAMBÉM: Amigo pessoal de Gugu diz que ele e Rose Miriam não tinham “qualquer forma de convivência”