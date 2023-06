O príncipe Harry e Meghan Markle estão “prontos para voltar mais fortes”

Após alguns rumores complicados, o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle puderam respirar aliviados depois que a Netflix afirmou seu desejo de continuar trabalhando com o casal. A má notícia: fontes dizem que o duque e a duquesa estão pouco satisfeitos com a forma como as notícias de seu outro mega-negócio (com o Spotify) terminaram.

“O Spotify deveria divulgar uma declaração dizendo como era bom trabalhar com Meghan, mas eles não o fizeram”, disse uma fonte à Us Weekly, acrescentando que a equipe do streamer de áudio “estava pressionando Harry e Meghan por mais conteúdo nos últimos anos”.

De acordo com a fonte, Harry e Meghan “não estavam entregando” o que o Spotify precisava antes de o acordo terminar, apenas algumas semanas atrás. Outras fontes próximas à empresa que falaram com o Wall Street Journal disseram que o duque e a duquesa supostamente não cumpriram o padrão exigido para receber o pagamento integral do acordo, tendo produzido apenas o podcast de 12 episódios de Meghan, Arquetypes.

Na semana passada, o chefe de inovação e monetização de podcasts do Spotify, Bill Simmons, entrou no bate-papo e criticou o casal em seu podcast homônimo, chamando-os de “malditos vigaristas” devido ao término do acordo.

Uma segunda fonte que falou com a s comentou sobre os comentários ofensivos, refletindo: “Parece ser um ataque após o outro hoje em dia, com pessoas fazendo fila para atirar em [Harry e Meghan]. Francamente, tanto ela quanto [o príncipe] estão cansados disso”;

Dito isto, o casal está deixando tudo passar, especialmente porque eles supostamente têm “uma tonelada de coisas interessantes em andamento ... [e estão] prontos para voltar mais fortes”. O que sabemos até agora? A continuação daquele lucrativo acordo com a Netflix mencionado anteriormente.

Ainda ontem, um porta-voz da Netflix disse que não apenas o streamer está mantendo seu contrato com a antiga realeza trabalhadora, mas também tem vários projetos em andamento com sua empresa Archewell Productions. Em reportagens da Hello! Magazine e do The Mirror, um representante confirmou: “O vínculo com a Archewell Productions é algo que valorizamos profundamente. Harry & Meghan foi lançado como o documentário de estreia mais espetacular da Netflix até hoje. Nossa emocionante jornada com eles não terminará tão cedo. Atualmente, estamos colaborando em vários projetos, incluindo a tão esperada série de documentários Heart of Invictus.”

Leia também: