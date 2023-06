Namorada de humorista que brincou com traição nega término: “trair a namorada não dá mais cancelamento” Imagem: reprodução Instagram

Ana Paula Taliba terminou negou que terminou o relacionamento com Marcelo Duque após descobrir provas de que foi traída.

Segundo o site ‘Extra’, os dois estão juntos desde o carnaval, quando apareceram publicamente em um camarote na Marquês de Sapucaí.

Ainda de acordo com o site, o casal aparece com frequência nas redes sociais e fazem posts publicitários em conjunto no Instagram.

Humorista ‘brinca’ com traição

O humorista, que faz shows de stand-up, fez uma publicação no Instagram brincando sobre ‘traição’ após um comentário capacitista sobre o reality show ‘Casamento às cegas’ não agradar o público.

“Estou sendo muito cancelado. Parece que eu afundei um submarino ou parece que traí minha namorada. Mas trair a namorada não dá mais cancelamento, a galera até elogia hoje”.

Na manhã desta quinta-feira (29), o humorista brincou com o fato da notícia sobre a suposta traição ganhar destaque.

“Acordei sendo jogador de futebol, só falta dizer que a Ana Paula Tabalipa tá grávida”, escreveu Duque no Instagram.

Já a a triz e apresentadora foi mais séria ao desmentir o boato que terminou o relacionamento por discordar de palavras preconceituosas e por uma suposta traição.

“[...] Viemos informar que a informação não é verdadeira. A atriz repudia qualquer tipo de ofensa ou preconceito contra quaisquer tipos de diferenças, sejam elas físicas, étnicas e/ou religiosas”.

Veja a nota de esclarecimento:

Namorada de humorista que brincou com traição nega término: “trair a namorada não dá mais cancelamento” Imagem; reprodução Instagram (@anapaulatabalipaoficial)

