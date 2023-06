“Minha Rainha”: Simony faz declaração de amor no aniversário da mãe

A cantora Simony se internou no começo da semana no hospital em São Paulo para continuar o tratamento de quimioterapia e imunoterapia contra o câncer no intestino, mas aproveitou esta quarta-feira para fazer uma declaração de amor para sua mãe, que faz aniversário.

“Hoje é aniversário da minha Rainha, a mulher que trabalhou dia e noite pra me sustentar, que me deu amor, colo, bronca . Tenho muito orgulho da senhora, de se manter firme nesse processo doloroso que estamos passando”, disse a cantora.

Mas os elogios à mamãe não pararam por aí: “Amo sua comidinha , não gosto quando você vai em casa rápido rsrs fico inventando coisa pra você fazer pra ficar mais. Amo nossas risadas. Amo muito você. Nós sabemos quantos sacrifícios fizemos, inclusive nesse 1 ano . Feliz aniversário mamãe, muita vida e muita SAÚDE.”

Embora esteja internada para fazer quimioterapia, Simony já recebeu no último exame a notícia que esperava e rezava por receber. No último exame, os médicos que a atendem constataram que não há mais sinais de focos de câncer, o que indica a remissão da doença.

Simony chorou e comemorou ao dar a notícia a seus fãs. “Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil.”

Apesar da celebração, em suas últimas postagens ela explicou a seus seguidores que apesar do exame não apresentar nenhum sinal de células cancerígenas, ela precisa concluir o tratamento todo, que deve encerrar em agosto, por isso se internou novamente nesta semana.