Maíra Cardi revela ter superado um trauma para agradar a filha

Maíra Cardi revelou ter sofrido trauma no esporte escolhido por sua filha (Reprodução / Instagram)

A coach de emagrecimento Maíra Cardi retornou às redes sociais para compartilhar novidades sobre a filha, Sophia Aguiar. A pequena, de 4 anos, recentemente pediu a mãe para praticar ginástica olímpica e iniciou os treinos nesta semana.

Conforme publicado pela Glamour, apesar de receber o apoio da mãe na prática esportiva escolhida, a menina também conta com as preocupações de Maíra, que revelou ter sofrido abusos enquanto treinava a mesma modalidade escolhida pela filha.

Em seus stories, Maíra compartilhou registros de Sophia fazendo os primeiros exercícios e aproveitou para refletir sobre sua história pessoal:

“O primeiro abuso que eu me lembro de ter sofrido foi quando eu tinha a idade dela! E o segundo, que eu me lembro, foi na ginástica olímpica, foi o meu professor”.

“Nunca contei a ela que fui ginasta, e ela me pediu para fazer ginástica olímpica do nada! Eu poderia deixar meus traumas falarem mais alto e dizer não. A outra opção seria trabalhar e não transferir o que é meu de ruim para ela”.

Sophia Aguiar dá seus primeiros passos na Ginástica Olímpica. (Reprodução / Instagram)

Retorno às redes sociais

Após ficar afastada da internet por um mês, Maíra Cardi voltou a movimentar suas redes sociais e, em seu retorno, fez questão de publicar uma reflexão sobre a maldade dos internautas.

“A internet está sangrando, as pessoas xingam, se machucam, se ofendem, nos ofendem a troco de nada”.

Por este motivo, ela afirmou que seu retorno tem relação com o relacionamento com seus seguidores e a vontade de deixá-los felizes.

“A verdade é que eu não estou aqui por que eu preciso, há muito tempo não preciso mais estar aqui, mas estou porque quero, porque é prazeroso demais tirar sorrisos, transformar o dia de alguém, fazer rir e fazer virar chaves”.

“Voltei e não sei como, nem o que deixarei aparecer do que sou e do que vivo, mas descobriremos juntos! Sem pressão, sem tenho que, sem achismo demais. Só quero transbordar amor, porque no fim, todos merecemos”, finalizou a coach.

