Madonna teria lutado contra febre alta antes de ser hospitalizada; entenda

Depois de ter sido hospitalizada às pressas, no último sábado (24), Madonna foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave e seguiu internada no hospital, segundo informações de seu empresário Guy Oseary. Já nesta quinta-feira (29), saiu a atualização de que a diva do pop recebeu alta e segue em repouso.

De acordo com novas informações do TMZ, a cantora teria lutado contra uma alta temperatura corporal durante um mês inteiro antes de sua hospitalização. O portal afirmou que o período de febre apresentado pela cantora, de 64 anos, foi longo.

Segundo o site, Madonna teria ignorado seus sintomas e não consultado um médico, haja vista seu foco nos preparativos para sua próxima turnê ‘Celebration’, que segue adiada. Os médicos de Madonna, de acordo com uma fonte ligada ao portal, acreditam que o sintoma apresentado pela cantora foi um sinal da infecção, tendo piorado pela falta de tratamento, além do esforço excessivo.

Turnê adiada e quadro de saúde

Conforme anunciado pelo empresário de Madonna, existe uma expectativa de recuperação total da saúde da cantora.

“No sábado, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, declarou Guy Oseary, ao anunciar a internação da famosa.

“Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que possível”, completou.

Como consequência, sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira precisou ser temporariamente suspensa. Com início previsto para o dia 15 de julho, em Vancouver, Canadá, a ‘The Celebration Tour’ terá como destino a América do Norte e Europa.

Embora o empresário tenha acalmado os fãs e colegas de trabalho de Madonna, o TMZ relatou que a infecção é mais séria do que está sendo demonstrado.