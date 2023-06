‘Inventando histórias’: Patrícia Poeta nega boatos sobre namoro com ex de Ana Maria

Os boatos de que Patrícia Poeta estaria namorando Marcelo Frisoni, ex-marido de Ana Maria Braga, foram desmentidos pela apresentadora do Encontro, que, em nota, afirmou que tudo não passa de mentiras sem provas.

“Esse pseudo jornalista vem dia após dia inventando histórias infundadas que nunca se comprovam. Um tipo de pessoa que tem por hábito disseminar fake news contra a apresentadora que tem 25 anos de carreira, 22 deles num jornalismo”, disse a nota oficial, divulgada pela assessoria de imprensa da famosa.

Com isso, a equipe de Patrícia Poeta deixa claro que a apresentadora do Encontro, da TV Globo, segue solteira, desde que terminou o seu casamento de 16 anos com o diretor da TV Globo Amauri Soares, do qual teve um filho, Felipe Poeta.

Vale destacar que a notícias de que Patrícia estaria namorando o ex-marido de Ana Maria Braga foi divulgada por Alessandro Lo-Bianco, colunista do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!.

“O Marcelo Frisoni teria comunicado a família sobre o relacionamento com Patrícia e estaria com intenção de apresentá-la para sua filha em breve. Ele está num processo de separação com a ex”, disse o jornalista, durante o programa apresentado por Sonia Abrão.

Fora da mídia, Marcelo foi casado com a comandante do Mais Você por sete anos, mas o casamento chegou ao fim em 2007.

Tati Machado se torna a ‘Rainha das manhãs’

Tati Machado parece uma boa alternativa para substituir Patrícia Poeta no Encontro. Nesta quinta-feira (29), a “fofoqueira da Globo” ganhou o carinho da web e foi chamada de “rainha das manhãs”: “Tati Machado, você é a fofoqueira das novelas para contar tudo sobre as novelas da nossa querida Globo”, escreveu uma pessoa.

Tati Machado é chamada de "rainha das manhãs" da TV Globo (Reprodução/Globo)

Já um segundo fez um pedido especial: “Tati, amiga, isso não é mais spoiler, pois passou ontem nas cenas do próximo capítulo. Conta mais!”. Um terceiro, no entanto, disse que Tati Machado estava em todos os lugares: “A Tati Machado é a rainha das manhãs, tá no Encontro e no Mais Você, deveria ganhar em dobro”.

Vale destacar que a repórter de celebridades está cotada para assumir o programa matinal durante as férias de Patrícia Poeta. Segundo Flávio Ricco, do R7, ela vai assumir o comando interinamente ao lado de Manoel Soares, que deve deixar o Encontro depois das férias de Poeta.

